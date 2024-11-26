Малому бізнесу нададуть до €20 тисяч за новою програмою підтримки енергостійкості — Finance.ua
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Малому бізнесу нададуть до €20 тисяч за новою програмою підтримки енергостійкості

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Малому бізнесу нададуть до €20 тисяч за новою програмою підтримки енергостійкості
Малому бізнесу нададуть до €20 тисяч за новою програмою підтримки енергостійкості
У грудні стартує нова грантова програма «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України», за якою підприємці можуть отримати від €10 тисяч до €20 тисяч на закупівлю альтернативних джерел енергії.
Про це під час презентації програми в Укрінформі розповіла проєктна менеджерка Фонду розвитку підприємництва Анна Христинченко.
За її словами, програма включає два компоненти.
  • Перший — надання грантів у розмірі до €10 000 мікропідприємствам для закупівлі альтернативних джерел енергії — як відновлювального, так і невідновлювального типу, а також енергоефективного обладнання і супутніх робіт та послуг.
  • Другий компонент — грантова підтримка в сумі до €20 тисяч у поєднанні із банківським кредитами для суб’єктів малого підприємництва (відшкодування до 40% поточної заборгованості за кредитом, отриманим для забезпечення енергостійкості).
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«Головною метою програми є підтримка енергостійкості мікро- і малих підприємств для забезпечення безперебійності їхнього виробничого процесу через фінансування інвестицій в альтернативні джерела живлення. Отримати кошти може бізнес з усієї України, крім тимчасово окупованих територій. Перевага — районам, які найбільше потерпають від руйнування енергоінфраструктури», — деталізувала Христинченко.

Скільки і хто може отримати

Загалом коштом міжнародних партнерів планують надати 80 грантів у розмірі до €10 тисяч та 42 гранти — до €20 тисяч. Гранти надаються в національній валюті й можуть поєднуватися з держпрограмою «Доступні кредити 5−7-9%», за рахунок чого бізнес отримає комплексне фінансове рішення.

Критерії

«На фінансування можуть розраховувати мікропідприємства із валовим річним доходом до €2 мільйонів та із середньою обліковою кількістю штатних працівників не більше 10 осіб. У випадку ж із малими підприємствами обов’язковим є поєднання гранту з кредитом. Таку підтримку нададуть підприємствам із валовим річним доходом до €10 мільйонів та не більш як із 50 працівниками. Бізнес може купувати сонячні панелі, вітряки, засоби зберігання енергії (екофлоу, акумулятори), — виробниче обладнання, генератори, а також спрямовувати 10% вартості інвестицій на супутні товари та послуги, в тому числі на енергоаудит», — розповіла проєктна менеджерка.
Щоб претендувати на грант, підприємець має подати заявку на ІТ-платформі Фонду розвитку підприємництва. Обраний претендентом банк-партнер проведе перевірку репутації, можливих зв’язків з юридичними особами, кредитної історії, а при отриманні гранту разом із кредитом (малий бізнес) — і кредитоспроможності.
Далі відбудеться автоматичне рейтингування претендентів та визначення переможців конкурсу на отримання гранту. Після цього — подання документації до банку офлайн.
Для рейтингування застосовують шість критеріїв:
  • перший — перевага для підприємства, яке споживає найбільше енергії і при цьому є прибутковим,
  • другий критерій — види економічної діяльності з пріоритетом для переробної промисловості, охорони здоров’я та освіти,
  • третій — якість джерел генерації; найважливішим для ФРП є придбання відновлюваних джерел.
Також оцінюватимуть потенційний ефект використання гранту, рівень боргового навантаження на підприємство та місце його розташування (з пріоритетом для найбільш потерпілих районів).
За матеріалами:
Укрінформ
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