Державні програми лідирують у кредитуванні малого та середнього бізнесу в Україні — Finance.ua

Державні програми лідирують у кредитуванні малого та середнього бізнесу в Україні Сьогодні 09:11 — Кредит&Депозит

Державні програми лідирують у кредитуванні малого та середнього бізнесу в Україні

Збереження облікової ставки НБУ на рівні 13% та позитивні новини про кредит у 50 млрд дол. від країн G7 сприятимуть збереженню доступних умов кредитування для бізнесу за державними програмами.

Про це повідомила директор департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банку Оксана Шульга.

«Наразі вплив інфляції на економіку є контрольованим. А на тлі позитивних новин про виділення країнами G7 кредиту на 50 млрд дол. фактично підтримає економіку та дасть змогу спрямувати зусилля на її подальший розвиток, зокрема і на державні кредитні програми для малого та середнього бізнесу», — зазначила Шульга.

Найпопулярніша дежпрограма

За її словами, із січня по листопад понад 65% всіх виданих кредитів малому та середньому бізнесу припадає на державні програми, і близько 35% - на цільові кредити комерційних банків.

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Найпопулярнішою залишається програма «Доступні кредити 5−7-9%», на яку припадає понад 80% від усіх кредитів за державними програмами. З початку 2024 року за цією програмою видано понад 20 тис. кредитів.

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Окрім того, Шульга відзначила інші державні кредитні програми:

«Доступний фінансовий лізинг 5−7-9%» надає можливість придбати в лізинг сільгосптехніку, комерційний транспорт тощо за пільговими ставками. Держава компенсує до 5, 7 чи 11% базової ставки винагороди.

«Доступний факторинг» передбачає надання МСБ беззаставних кредитів з відстрочкою платежу за ставкою 13% річних до 360 днів. Це дає підприємцям можливість отримати обігові кошти.

Програми для ОСББ та ЖБК «Енергодім» і «ГрінДІМ» від Фонду енергоефективності пропонують відшкодування від 50% до 70% вартості енергомодернізації, а також кредити до 3 млн грн на 5 років за 13,5% річних.

Програма підтримки ЕСКО-компаній від Фонду підприємництва видає кредити до 3 млн грн на 5 років за 7% річних.

«Державні програми є справжнім рушієм розвитку кредитування, адже завдяки йому з початку 2024 року кредитні портфелі банків зросли в середньому на 50−80%», — підсумувала Шульга.

Укрінформ За матеріалами:

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