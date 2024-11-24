Державні програми лідирують у кредитуванні малого та середнього бізнесу в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Державні програми лідирують у кредитуванні малого та середнього бізнесу в Україні

Кредит&Депозит
18
Державні програми лідирують у кредитуванні малого та середнього бізнесу в Україні
Державні програми лідирують у кредитуванні малого та середнього бізнесу в Україні
Збереження облікової ставки НБУ на рівні 13% та позитивні новини про кредит у 50 млрд дол. від країн G7 сприятимуть збереженню доступних умов кредитування для бізнесу за державними програмами.
Про це повідомила директор департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банку Оксана Шульга.
Читайте також
«Наразі вплив інфляції на економіку є контрольованим. А на тлі позитивних новин про виділення країнами G7 кредиту на 50 млрд дол. фактично підтримає економіку та дасть змогу спрямувати зусилля на її подальший розвиток, зокрема і на державні кредитні програми для малого та середнього бізнесу», — зазначила Шульга.

Найпопулярніша дежпрограма

За її словами, із січня по листопад понад 65% всіх виданих кредитів малому та середньому бізнесу припадає на державні програми, і близько 35% - на цільові кредити комерційних банків.

Отримати більше з депозиту

Найпопулярнішою залишається програма «Доступні кредити 5−7-9%», на яку припадає понад 80% від усіх кредитів за державними програмами. З початку 2024 року за цією програмою видано понад 20 тис. кредитів.
Читайте також
Окрім того, Шульга відзначила інші державні кредитні програми:
  • «Доступний фінансовий лізинг 5−7-9%» надає можливість придбати в лізинг сільгосптехніку, комерційний транспорт тощо за пільговими ставками. Держава компенсує до 5, 7 чи 11% базової ставки винагороди.
  • «Доступний факторинг» передбачає надання МСБ беззаставних кредитів з відстрочкою платежу за ставкою 13% річних до 360 днів. Це дає підприємцям можливість отримати обігові кошти.
  • Програми для ОСББ та ЖБК «Енергодім» і «ГрінДІМ» від Фонду енергоефективності пропонують відшкодування від 50% до 70% вартості енергомодернізації, а також кредити до 3 млн грн на 5 років за 13,5% річних.
  • Програма підтримки ЕСКО-компаній від Фонду підприємництва видає кредити до 3 млн грн на 5 років за 7% річних.
«Державні програми є справжнім рушієм розвитку кредитування, адже завдяки йому з початку 2024 року кредитні портфелі банків зросли в середньому на 50−80%», — підсумувала Шульга.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.