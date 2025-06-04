День фінансів: дефолт України за ВВП-облігаціями, перехід на євро, ТОП-5 міст, де найбільше дорожчає житло — Finance.ua

День фінансів: дефолт України за ВВП-облігаціями, перехід на євро, ТОП-5 міст, де найбільше дорожчає житло
У середу, 4 червня, S&P визнало дефолт України за ВВП-облігаціями та схвалено законопроєкт про добровільну мобілізацію чоловіків від 60 років.
Добровільна мобілізація.
Як повідомив нардеп від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у Тelegram, ВР схвалила у першому читанні законопроєкт № 13229 щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли 60 років — граничного віку перебування на військовій службі.
Перехід України на євро замість долара.
У публічному просторі дедалі більше говорять про можливий перехід України з долара на євро. Однак очікувати швидких змін не варто.
Про це головна економістка Dragon Capital Олена Білан. Вона наголосила, що Національний банк не ухвалює рішень поспіхом і відкрито комунікує, що досліджує це питання.
Дефолт України за ВВП-облігаціями.
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило рейтинг українських ВВП-облігацій до рівня «D» (дефолт). Усе через те, що держава не заплатила інвесторам $665 млн, які мала перерахувати 2 червня 2025 року.
ТОП-5 міст, де найбільше дорожчає житло.
У всіх регіонах західної України активізувалось будівництво та зросли ціни на нове житло під час війни. Вартість квадратного метру зросла у місті з 24 лютого 2022-го до сьогодні з $520 до $850.
Держслужбовцям по-новому рахуватимуть зарплати.
В Україні змінюють систему оплати праці державних службовців. Відповідний Закон № 4282 (законопроєкт № 8222) вже підписав президент України.
- також стало відомо, що до 2030-го кількість працездатного населення скоротиться до 17,5 млн осіб.
👨🚒До речі, у новій статті Finance.ua розповідає, як знайти роботу в країнах ЄС, які прийняли найбільше українських біженців: Польщі, Німеччині, Чехії та Іспанії.
Робота для українців у Європі: як знайти та що треба знати
Податки «з'їли» прибутки банків.
За підрахунками Опендатабот, у 2024 році українські банки заробили 186,8 млрд грн до оподаткування. Ця сума майже повністю збігається із попередніми даними Нацбанку.
Прогноз курсу валют.
У травні 2025 року курс долара в Україні залишався відносно стабільним, коливаючись у межах 41,38−41,77 грн/дол. Як коментує директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, спостерігалися дві виразні «хвилі».
Депозити у гривні.
З базою фондування у вигляді строкових гривневих депозитів та вкладів у червні ситуація буде двоякою. З одного боку, банківська система залишається платоспроможною та надліквідною.
Оптоволокно для дронів звільнили від митних платежів.
Нардепи Верховної Ради 4 червня прийняли два законопроєкти, які встановлюють податкові та митні пільги для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель.
- Також Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини.
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