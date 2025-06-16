День фінансів: ціни на нафту, 1% кешбек monobank, понад 2 млн ФОП, індекс борщу — Finance.ua

День фінансів: ціни на нафту, 1% кешбек monobank, понад 2 млн ФОП, індекс борщу Сьогодні 17:40

Світові ціни на нафту.

У понеділок нафтові котирування залишалися нестабільними: інвестори стежать за ескалацією конфлікту між Ізраїлем та Іраном, яка може зачепити весь Близький Схід і суттєво вдарити по нафтовому експорту.

При цьому США не підтримують зниження цінової стелі на російську нафту.

1% кешбек від суми заробітної плати.

monobank запропонував компаніям повертати 1% від сумивсіх виплат співробітникам, включно із зарплатами, лікарняними та стипендіями. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

В «Дії» вже виплатили понад 47 млн грн.

Українці дедалі частіше отримую відшкодування за вкладами у збанкрутілих банках через застосунок «Дія». Фонд гарантування вкладів фізичних осіб нагадав , що послуга діє з жовтня 2023 року.

При цьому в Нацбанку пояснили, чому не підвищували облікову ставку у червні.

Також НБУ зменшив чисті валютні інтервенції минулого тижня на 8,4%.

Кількість ФОП зросла до понад 2 млн.

Станом на середину червня 2025 року кількість ФОП зросла до 2 171 191: на 70 535 ФОП у порівнянні з травнем 2024 року. Про це повідомив Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Також він повідомив, що завдяки антиофшорному закону бюджет уже отримав 400 млн грн.

В Україні формується новий промисловий регіон.

Як повідомив голова енергокомітету Ради Андрій Герус, в Україні зароджується новий промисловий регіон — у Закарпатській області. Так, відкриваються дуже багато підприємств і будується велика потужність генерації.

Чого очікувати від курсу цього тижня.

Другий тиждень червня розпочався з помірного «девальваційного» тренду, до середини тижня курс зафіксувався на рівні 41,50 гривня/долар, а з четверга гривня зміцнилася. У п’ятницю тренд на зміцнення гривні підтвердився: курс знизився до 41,4880 гривня/долар. Це свідчить про збалансований попит‑пропозицію на міжбанку та відносну стабільність валютного ринку.

Долар, євро чи крипта: куди інвестувати.

На тлі потрясінь, які привніс у світову економіку та геополітику Дональд Трамп, українці почали обережніше ставитися до долара. Про це пише фіансовий аналітик Олексій Козирєв. Найнебезпечнішим періодом для гривні поки що можна вважати 2026 рік.

Індекс борщу.

У червні в Україні спостерігається суттєве зростання цін на м’ясо, тоді як вартість молодої городини та яєць знижується. Про це йдеться в результатах продуктового моніторингу УКАБ. Індекс борщу за місяць знизився на 12%, але в річному вимірі зріс на 27%, досягнувши позначки 196 грн.

Оренда однокімнатної квартири в Україні.

Оренда житла в Україні з початку року подорожчала , але повільніше, ніж загальна інфляція. Західні області залишаються найдорожчими.

Українці купують житло вдвічі повільніше.

Українці змінили модель покупки нерухомості. Тепер середній термін ухвалення рішення про купівлю квартири зріс до 67 днів — проти 21 дня у 2021-му. Про це пише група компаній DIM, базуючись на внутрішній CRM-аналітиці та аналізу ринку за останні чотири роки. Це не просто затримка — це зміна моделі поведінки покупця, яка вже трансформує ринок.

«Укрпошта» показала нову марку до 100-річчя «Артеку».

Поштовий випуск «Артек 100 років» представлений марковим аркушем з 9 марок і художнім конвертом. Деталі тут

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