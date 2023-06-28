День фінансів: цілі України на 10 років, доплати і відпустки військовим, нові функції в Приват24 — Finance.ua

День фінансів: цілі України на 10 років, доплати і відпустки військовим, нові функції в Приват24 Сьогодні 17:50

У середу, 28 червня, Україна святкує День Конституції. Вже другий рік поспіль він проходить в умовах воєнного стану і українці по-новому усвідомили значення цінностей, закладених у Конституції. У цей день Finance.ua вирішив нагадати про деякі статті та можливості, що гарантуються кожному з нас Конституцією України. Проходьте тест-ребус, щоб перевірити, що з цього знаєте ви 👇

Трансформація України за 10 років. Сьогодні президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції заявив, що валовий внутрішній продукт України за наступні десять років повинен зрости до 1 трильйона доларів. Зараз ВВП складає 160 млрд доларів. Зеленський визначив Сьогодні президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції заявив, що валовий внутрішній продукт України за наступні десять років повинен зрости до 1 трильйона доларів. Зараз ВВП складає 160 млрд доларів. Зеленський визначив декілька головних цілей на десять років.

Також Зеленський заявив, що в Україні всі економічні субʼєкти мають бути рівними перед законом і не повинно бути олігархів.

Виплати військовим. Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо виплат військовим . Згідно з документом, військовим щомісяця виплачуватиметься надбавка розміром у 30−100 тисяч грн за чинним порядком, встановленим урядом. Військові строкової служби отримуватимуть 6 тисяч грн на місяць, курсанти — 2350 грн на місяць.

Крім того, Рада сьогодні підтримала за основу та в цілому законопроєкт, який під час воєнного стану дозволяє військовослужбовцям використовувати транспортні засоби з правим кермом.

Нові функції в Приват24. Приват24 у оновленій версії додав можливість з Приват24 у оновленій версії додав можливість з перевипуску карток . Відтепер клієнти можуть замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні у відділення та поштомати «Нової пошти».

До речі, Нова пошта знизила вартість доставки в США. Компанія у 4 рази знизила мінімальну вартість доставки посилок завдяки зміні системи тарифікації.

Тарифи на еквайринг з 1 липня. Українські банки та міжнародні платіжні системи все ж Українські банки та міжнародні платіжні системи все ж домовилися про підвищення з 1 липня до 0,9% граничної ставки інтерчейндж за безготівкові платежі. Наразі комісія interchange, яку банк, що обслуговує торгову точку, платить банку-емітенту картки, складає 0,7%.

Зі свого боку ПриватБанк заявив, що попри підвищення міжнародними платіжними системами ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, банк залишає діючі пільгові тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств.

Плани Нацбанку щодо друку грошей цього року. Голова НБУ Андрій Пишний розповів, що Нацбанк Голова НБУ Андрій Пишний розповів, що Нацбанк не планує друкувати гроші цього року, хоча відмовитися від цього механізму буде важко, особливо у поточному році в умовах рекордного бюджетного дефіциту.

Пишний також вважає, що співпраця з МВФ по поточній програмі - це не лише 15,6 млрд доларів кредитів. У перспективі це підтримка України у відновленні впродовж наступних чотирьох років з фінансуванням щонайменше у 115 мільярдів доларів.

Готівковий курс долара. Як сказано в «Звіті про фінансову стабільність» НБУ, Як сказано в «Звіті про фінансову стабільність» НБУ, готівкова гривня зміцнилася на 9% з початку року, а готівковий курс практично зрівнявся із безготівковим. Відтак поліпшилися курсові очікування бізнесу і населення. Це, у свою чергу, знижує попит населення на валюту.

Водночас, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у травні 2023 року, становив 823 млн доларів. Це на 11 млн доларів більше, ніж у квітні. При цьому зріс обсяг готівкових євро: з 41 млн до 117 млн у доларовому еквіваленті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.