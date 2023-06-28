Як Конституція України оберігає вас та ваші гроші (тест-ребус до свята) — Finance.ua

Як Конституція України оберігає вас та ваші гроші (тест-ребус до свята) Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Як Конституція України оберігає вас та ваші гроші (тест-ребус до свята)

Україна — не лише одна з найдемократичніших країн світу, але й країна, що має одну з найкращих конституцій. І це не просто голосні визначення. У наші Конституції передбачена досить жорстка процедура внесення до неї змін та доповнень, документ відповідає кращим зразкам західного конституціоналізму, заснованого на ідеях демократії та права.



Так, до основних положень Конституції України 1996 року належать норми, що визначають загальні засади державного ладу. Але окрім цього Конституція України захищає права кожного громадянина. Зокрема на підприємницьку діяльність, власність, на працю, на захист своїх економічних і соціальних інтересів.

Водночас для будь-якої країни важливо наскільки Конституція є дієвою, а не фасадною. Чи знають громадяни свою Конституцію? Та як саме вони та влада слідують за буквою Закону?

На жаль, за різними опитуваннями ~від 50 до 60% наших громадян ніколи не читали головний Закон України. І далеко не всі в нашій країні знають, що Конституція України захищає як громадянина України, так і його гроші.

У цей святковий день Finance.ua вирішив трохи нагадати про це. Ми створили невеличкий тест-ребус, який нагадує про деякі статті та можливості, що гарантуються кожному з нас Конституцією України. Перевірте, що з цього знаєте ви?

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.