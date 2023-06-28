У Нацбанку розповіли про плани щодо друку грошей цього року — Finance.ua
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У Нацбанку розповіли про плани щодо друку грошей цього року

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У Нацбанку розповіли про плани щодо друку грошей цього року
У Нацбанку розповіли про плани щодо друку грошей цього року
Нацбанк не планує друкувати гроші цього року, хоча відмовитися від цього механізму буде важко, особливо у поточному році в умовах рекордного бюджетного дефіциту.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю для zn.ua.
«Ми дотримуємося стратегічного плану уникнути монетизації бюджетного дефіциту цього року. Це непросте завдання в умовах, коли зведений бюджет матиме рекордний дефіцит у понад 26% ВВП. Більший навіть, ніж торік, коли було 25,5% ВВП», — сказав він.
Однак владі вдається наповнювати держбюджет, у тому числи за рахунок внутрішнього боргового ринку.
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«Нам вдалося те, що здавалося неможливим ще минулого року, — відновити фінансування бюджетного дефіциту за рахунок внутрішнього боргового ринку. Україна станом на сьогодні залучила понад 190 мільярдів гривень на внутрішньому ринку від розміщення ОВДП. За весь минулий рік — 164 мільярди гривень. Україна також уже залучила майже 20 мільярдів доларів зовнішньої підтримки. Попри складнощі, які об'єктивно існують і існуватимуть у другому півріччі, уряду вдається забезпечити достатній рівень наповнення бюджету за рахунок як податкових, так і неподаткових джерел», — зазначив він.
Він також підкреслив існування поки нереалізованого додаткового потенціалу внутрішнього боргового ринку.
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«Відзначаємо деякий інтерес, у тому числі й серед нерезидентів, до середньострокових облігацій до трьох років. Привабливість з погляду не лише їхньої дохідності та покриття резервів, але й інвестиційної лінійки. Це було б неможливо, якби нам не вдалося забезпечити курсову стабільність і підвищити привабливість гривневих активів.
Сподіваємося, що наші спільні зусилля, які було реалізовано протягом першого півріччя, будуть такими ж успішними і протягом другого півріччя. Бачимо нереалізований додатковий потенціал внутрішнього боргового ринку", — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • у зв’язку з повномасштабною війною в Україні Нацбанку довелось надрукувати 400 млрд грн за 2022 рік. Друк грошей НБУ був необхідним та правильним кроком на той момент;
  • до великої війни у нас була така норма, яка забороняла Нацбанку викуповувати напряму ОВДП, даючи гроші бюджету для фінансування держвидатків;
  • голова Нацбанку неодноразово заявляв, що більше друкувати гривні не будуть. Натомість Україна та міжнародні донори мають чіткий план того, як забезпечити фінансову стабільність в Україні цього року, уникнути друку грошей для фінансування бюджету.
За матеріалами:
zn.ua
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