Торік Нацбанк надрукував 400 млрд грн: чи була альтернатива та що буде у 2023 році — Finance.ua
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Торік Нацбанк надрукував 400 млрд грн: чи була альтернатива та що буде у 2023 році

Казна та Політика
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Торік Нацбанк надрукував 400 млрд грн: чи була альтернатива та що буде у 2023 році
Торік Нацбанк надрукував 400 млрд грн: чи була альтернатива та що буде у 2023 році
У зв’язку з повномасштабною війною в Україні Нацбанку довелось за минулий рік надрукувати 400 млрд грн. Друк грошей НБУ був необхідним та правильним кроком на той момент.
Про це ефірі марафону «Єдині новини» на телеканалі «Ми-Україна» розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман.
«Інших варіантів не було, якщо ми говоримо про минулий рік. НБУ надрукував торік, викупивши облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 400 млрд грн. Треба зазначити, що до великої війни у нас була така норма, яка забороняла Нацбанку викуповувати напряму ОВДП, даючи гроші бюджету для фінансування держвидатків. Але всі ми пам’ятаємо про те, що було у лютому, березні, квітні та загалом упродовж складного року. Тому були внесені зміни до Закону України про Національний банк і НБУ, починаючи з березня щомісячно викуповував ту чи іншу суму», — зазначив він.
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Фурман розповів, що найбільшу суму НБУ викупив у червні, йдеться про суму у 100 млн грн.
На той час друк грошей НБУ був правильним рішенням, однак з другого півріччя 2022 року регулятор почав говорити, що Мінфіну необхідно шукати інші джерела фінансування державних видатків.
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«І коли формувався держбюджет-2023 там уже звучали заяви, що НБУ не буде брати участі в монетизації бюджетних видатків. Це величезний плюс для усіх: для української гривні (буде більш стабільною») та для інфляції (буде зменшуватися)", — додав Фурман.
Він додав, що дефіцит держбюджету наразі складає більш як 40 млрд доларів.
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Нагадаємо, днями очільник НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю FT розповів, що регулятор відмовляється від друку коштів для покриття держвидатків. Він розповів, що торішня практика створила небезпеку для української макрофінансової стабільності.

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За матеріалами:
Ми-Україна
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