В Україні дозволили реєстрацію авто з правим кермом — Finance.ua

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В Україні дозволили реєстрацію авто з правим кермом

Казна та Політика
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В Україні дозволили реєстрацію авто з правим кермом
В Україні дозволили реєстрацію авто з правим кермом
Сьогодні, 28 червня, Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт № 9238, який під час воєнного стану дозволяє військовослужбовцям використовувати транспортні засоби з правим кермом.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За його словами, за законопроєкт проголосували 279 народних обранців.
Як підкреслив Гончаренко, тепер військовослужбовцям дозволили реєструвати авто з правим кермом. Норма буде діяти під час воєнного стану і 90 днів після його скасування.
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Як зазначається у пояснювальній записці до документу, захисники України потребують великої кількості автомобільної техніки, адже машини нерідко виходять з ладу або втрачаються під час бойових дій.
Прийнятий закон передбачає зміни до ч.5 ст. 29 Закону «Про дорожній рух» в новій редакції, яка передбачає можливість участі у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма, що були отримані військовими частинами Збройних Сил України та інших військових формувань.
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Зазначається, що прийняті зміни дозволять придбати пікапи, броньовані авто, позашляховики, мікроавтобуси у Великій Британії та Японії, які мають лівосторонній рух і відповідно праве розташування керма.
Раніше в Україні їхня реєстрація була заборонена законом «Про дорожній рух», а нові зміни дадуть змогу легалізувати і поставити на облік таку техніку.
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«Закон сприятиме створенню державою нормативно-правових підстав для доставки з інших країн автомобілів з правим розташуванням керма для потреб Сил оборони України та надання можливості участі таким автомобілям у дорожньому русі під час виконання військовослужбовцями своїх службових обов’язків», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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