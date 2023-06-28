У Приват24 додали нову функцію — Finance.ua
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У Приват24 додали нову функцію

Фінтех і Картки
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Нову пластикову картку ПриватБанку відтепер можна замовити у Приват24. Отримати картку можна буде «Новою поштою».
Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.
Приват24 у оновленій версії додав оновлену можливість з перевипуску карток. Відтепер клієнти можуть замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні у відділення та поштомати «Нової пошти».
У Приват24 додали нову функцію
«Також оновили сервіс „Добро“ для здійснення донатів на благодійність. Актуальні збори та спеціальні проєкти банку, державні програми та благодійні фонди — усе в одному місці», — йдеться у повдомленні.
Нагадаємо, ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, ПУМБ і Raiffeisen Bank — найпріоритетніші національні банки, послугами яких продовжують користуватися українці, які виїхали за кордон через війну.
ПриватБанк запустив в тестовому режимі новий сервіс для підприємців, який дозволяє використовувати смартфони з установленим додатком «Термінал» як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО)
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Подивитися варіанти 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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