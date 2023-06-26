ТОП-5 українських та іноземних банків, яким віддають перевагу біженці з України (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 українських та іноземних банків, яким віддають перевагу біженці з України (інфографіка) Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

ТОП-5 українських та іноземних банків, яким віддають перевагу біженці з України (інфографіка)

Чим довше триватиме повномасштабна війна, тим більше українських біженців залишаться за кордоном — на сьогодні тільки 52% з них планують повернутися назад додому. Вимушені мігранти дедалі краще адаптуються в Європі. Так, у квітні 2023 року 81% українців користуються українськими банківськими картами (у червні 2022 їх було 73%).

Про це свідчать результати опитування, яке провів дослідницький холдинг 4Service.

«Менше, ніж за рік — з червня 2022 до квітня 2023 — майже втричі зросло число працевлаштованих українців в Європі (з 12% до 31%). При цьому зменшився відсоток тих, хто працює віддалено в Україні (з 18% до 12%). Але навіть попри це, вони продовжують підтримувати зв’язок з домом — у тому числі й фінансовий», — сказано в дослідженні.

Банки, яким віддають перевагу біженці з України

ПриватБанк , Monobank, Ощадбанк, ПУМБ і Raiffeisen Bank — найпріоритетніші національні банки, послугами яких продовжують користуватися українці, які виїхали за кордон через війну.

Інфографіка: 4Service

Разом із тим, зросла кількість українців, які почали використовувати картки місцевих банків у країнах, в яких вони отримали прихисток.

У червні 2022 таких було 53%, а у квітні 2022 — вже 64%. Найпріоритетніші іноземні банки, у яких переміщені українці відкривають собі рахунки: Sparkasse, Deutsche Bank, PKO Bank Polski, BNP Paribas та ING.

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Цікаво, що польські банки PKO Bank Polski та BNP Paribas мають більший попит серед працюючих біженців, тоді як німецькі Sparkasse та Deutsche Bank частіше вибирають українці, які не мають роботи.

Інфографіка: 4Service

Найзатребуванішим сервісом іноземних банків для вимушених мігрантів є оплата покупок (75%). Українські картки для цього використовують 54% біженців. Зняття готівки теж частіше здійснюють картками іноземних банків (60% проти 20%).

Серед національних банківських сервісів лідирує переказ коштів (78% проти 57% для іноземних банків), поповнення мобільного (61% проти 41%), оплата комунальних послуг (40% проти 27%).

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