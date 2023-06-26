Як відкрити рахунок у польському банку: пропозиції для українців — Finance.ua

Як відкрити рахунок у польському банку: пропозиції для українців
З початком російської агресії, більшість польських банків спростили відкриття рахунків для українців та створили спеціальні пропозиції.
UAinKrakow.pl дізнавався, які зміни відбулися за рік у процедурі відкриття банківських рахунків для українців. Про необхідні документи та актуальні пропозиції від семи популярних польських банків — далі в тексті.
Банк PEKAO
Konto Przekorzystne — це стандартний рахунок, також для біженців з України. Спеціальна пропозиція для нових клієнтів, які відкривають рахунок Konto Przekorzystne, дійсна до 31 грудня 2023 року.
Згідно із пропозицією на 2 роки від дати відкриття рахунку Konto Przekorzystne скасовано всі оплати. Користувач отримує за 0 злотих:
- обслуговування рахунку Konto Przekorzystne;
- обслуговування дебетової картки до рахунку Konto Przekorzystne;
- зняття готівки карткою в усіх банкоматах у Польщі та за кордоном;
- конвертацію при оплаті дебетовою карткою до рахунку Konto Przekorzystne;
- можливість робити грошові перекази в Україну та отримувати їх з банків України (до 31 грудня 2023 року).
Для осіб віком до 26 років діє спеціальна пропозиція:
- безплатне обслуговування картки, рахунку;
- здійснення переказів, зняття готівки без комісії.
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Для відкриття рахунку потрібен лише польський номер телефону, щоб працівник банку міг з вами зв’язатися.
Рахунок можна відкрити на підставі таких документів:
- український біометричний паспорт;
- паспорт українського зразка (видається з 1.06.2003);
- карта побиту;
- iD-карта;
- тимчасове посвідчення особи іноземця;
- внутрішній паспорт — український паспорт громадянина разом із довідкою про присвоєння номера PESEL та заявою біженця.
Мобільний додаток PeoPay та інтернет-банкінг Pekao24 окрім польської та англійської, мають також українську версію. Бланки заяви для відкриття рахунку є також українською.
Інфолінія українською за тел. 22 591 22 20 доступна у робочі дні з 8:00 до 20:00.
Банк PKO
Існує спеціальна пропозиція для громадян України:
- безплатне відкриття рахунку та його обслуговування протягом 12 місяців, далі - за 18 злотих на місяць;
- 0 злотих за обслуговування рахунку; за обслуговування дебетової картки; за конвертацію при оплаті дебетовою карткою; за замовлення банківських переказів між Україною і Польщею; за зняття готівки та поповнення картки в усіх банкоматах у Польщі й світі.
Для відкриття рахунку потрібен лише паспорт або ID-картка.
Для клієнтів банку доступний мобільний додаток IKO, за допомогою якого ви можете розв’язати банківські справи не виходячи з дому.
Є пропозиція PKO Czasowe Konto bez Granic (Тимчасовий Рахунок без Меж) для осіб, які не мають з собою документів, що засвідчують особу. З тимчасовим рахунком ви не матимете доступу до всіх послуг, але зможете користуватися основними функціями.
Банк Alior
Спеціальна пропозиція для громадян України:
- безплатне відкриття рахунку;
- безплатне обслуговування платіжної картки протягом 12 місяців;
- 0 злотих — за закордонні перекази в Україну та внутрішні перекази в злотих (до скасування акційної пропозиції);
- безплатне обслуговування рахунку, якщо вам не виповнилося 26 років, або якщо ви забезпечите поповнення рахунку на суму не менше 1500 злотих/місяць одним платежем;
Для відкриття рахунку потрібно мати:
- дійсний український паспорт;
- карту побиту (Дозвіл на проживання);
- tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca (Тимчасове посвідчення особи іноземця);
- тимчасовий польський проїзний документ, що видається іноземцям.
Також при відкритті рахунку треба мати польську SIM-карту, щоб отримати смс при реєстрації.
Мобільний додаток банку Alior MObile доступний також українською мовою.
Банк BNP Paribas
До кінця червня 2023 року діє спеціальна пропозиція на відкриття рахунків для українців:
- безплатне відкриття рахунку та його обслуговування;
- 0 злотих за обслуговування рахунку; за замовлення банківських переказів в Україну; за зняття готівки та поповнення картки у всіх відділеннях банку по всій країні.
Існує спрощена процедура відкриття рахунків для тих, хто приїхав у Польщу після 24 лютого 2022 року і:
- не мають документів з підтвердженням адреси проживання;
- не мають документів на підтвердження легального перебування в Польщі (до прикладу, праця, навчання);
Щоб відкрити рахунок, їм достатньо мати якийсь з цих документів:
- закордонний паспорт;
- тимчасову довідку про особу іноземця (протягом 90 днів від її видачі необхідно пред’явити дійсний документ, який посвідчує особу);
- український ідентифікаційний номер платника податків (TIN), який можна перевірити за допомогою додатку Дія;
- паспорт громадянина України (ID — картка), що видається з 2016 року.
Необхідно мати польський номер телефону для того, щоб контактувати з працівником банку та отримувати інформацію про баланс на карті.
Перелік відділень з обслуговуванням українською мовою за посиланням.
Банк Millenium
Діє спеціальна пропозиція для українців.
- безплатне відкриття рахунку;
- безплатне обслуговування рахунку, платіжної картки;
- 0 злотих за зняття коштів у банкоматах та відділеннях;
- відсутня комісія за іноземні перекази індивідуальних клієнтів в Україну.
Щоб відкрити рахунок діє спрощена процедура для громадян України, які приїжджають до Польщі у зв’язку з війною.
Варто мати документи, які дозволять ідентифікувати особу.
Консультації українською мовою за тел. 22 598 40 45, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00.
Банк Santander
Доступна спеціальна пропозиція для українських біженців.
Рахунок для біженців дозволяє користуватись ним, доки особа не збере всі документи, що вимагає банк. Максимум — 6 місяців з дня відкриття рахунку. Відкрити такий рахунок для біженців можна до 9 квітня 2024 року.
В рамках пропозиції:
- банк повертає комісію за перекази з рахунку та на рахунок біженця;
- не повертаються оплати, стягнені банками-посередниками.
Українським біженцям не доведеться оплачувати до 30 квітня 2024 року:
- ведення рахунку;
- картку цього рахунку;
- виплату готівки з усіх банкоматів в Польщі і за кордоном;
- виписку зведення останніх 10 транзакцій карткою;
- запитання про залишок на рахунку.
Щоб відкрити рахунок усім громадянам України необхідно мати обидва документи:
- документ, що посвідчує особу.
- документ, що посвідчує легальність перебування на території Польщі - наприклад: карта побиту, або документ, який підтверджує роботу або навчання в Польщі.
Для біженців треба буде заповнити й підписати «Заяву про статус біженця України», яку дадуть в банку.
Доступна інформаційна лінія українською мовою: 61 81 1 9999.
ING Bank Śląski
В банку діє спеціальна пропозиція для українських біженців:
- без оплат за користування рахунком впродовж 12 місяців;
- безплатне користування карткою та інтернет-банкінгом;
- 0 злотих за користування платіжної картки до рахунку (безконтактна картка Visa); перекази на території Польщі, перекази за кордон.
Щоб відкрити рахунок необхідно мати один із документів:
- біометричний закордонний паспорт;
- закордонний паспорт старого зразка;
- посвідка на проживання;
- посвідчення особи;
- паспорт громадянина України (ID — картка);
- електронний документ «Diia» в додатку «mObywatel» разом із підтвердженням присвоєння номера PESEL;
- посвідчення громадянина України, видане дипломатичними установами України;
- паспорт громадянина України у формі книжечки + підтвердження про надання PESEL.
Необхідно мати польський номер телефону при відкритті рахунка.
Не потрібно довідок про місце проживання та доходи в Польщі.
Валютні рахунки
Валютні рахунки у доларах і євро можна відкрити в усіх перерахованих банках. У PKO, наприклад, валютні рахунки можна безплатно прив’язувати до основного рахунку в злотих.
Що потрібно для відкриття рахунку в польському банку
- закордонний паспорт,
- поштова адреса, за якою вам протягом 2 тижнів надішлють картку;
- польська сім-карта, проте деякі банки можуть відкрити вам рахунок і з українською. Варто запитати про це у працівника банку.
- в деяких банках також просять український ІПН, номер PESEL та адресу реєстрації в Польщі.
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