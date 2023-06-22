Чому українці в Польщі продовжують втрачати статус UKR — Finance.ua

Чому українці в Польщі продовжують втрачати статус UKR Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Чому українці в Польщі продовжують втрачати статус UKR

Офіс польського омбудсмена вдруге звернувся до уповноваженого уряду з питань біженців з України Павла Шефернакера через масові випадки, коли біженці втрачають статус UKR та привілеї, які він дає, виїжджаючи з країни на менше, ніж 30 днів.

Про це пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на bip.brpo.gov.pl.

До Офісу омбудсмена надходили численні скарги від громадян України на безпідставну втрату статусу UKR. У них люди розповідали, що після перетину кордону поверталися до Польщі з України протягом 30 днів, але все одно втрачали право на безкоштовну медицину та соцвиплати.

Крім того, непоодинокими є випадки, коли статус UKR анулювали, незважаючи на те, що людина постійно перебувала в Польщі. Більшість громадян України дізнаються про втрату привілейованого статусу випадково, наприклад, коли ZUS припиняє виплату щомісячних допомог.

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Перше звернення до уповноваженого уряду Польщі з питань біженців з України Павла Шефернакера в офісі омбудсмена направили в березні 2023 року. Тоді в ньому вказали основні причини, чому біженці з України втрачають статус UKR. Перша з них полягає в тому, що прикордонна служба реєструє дату виїзду громадян України з Польщі, а дату повернення — ні.

Друга причина — це поновне надання статусу UKR, коли потрібно просто відновлювати наданий раніше. У результаті людина знову отримує статус UKR, але вже на дату подачі заяви, і в цьому випадку вона не отримує соцдопомог за період, коли статус UKR не діяв, хоч це і було помилково.

На своє березневе звернення офіс Уповноваженого з прав людини в Польщі так і не отримав відповіді, відтак підготував й направив повторне. У ньому знову просить втрутитися в ситуацію й навести лад. Зокрема, внести необхідні зміни до нормативних актів з метою стандартизації практики відновлення статусу UKR. До офісів Уповноваженого з прав людини продовжують надходити скарги щодо втрати статусу UKR, а також пояснення органів міської влади, які вказують на виявлені ними подальші проблеми.

Однією з них є вимога під час зміни даних у реєстрі PESEL вводити лише одну дату, тобто «дату зміни». Водночас у випадку відновлення статусу UKR немає вимоги вписувати дату в'їзду (повернення) до Польщі або будь-яку іншу дату, яка б визначала період, протягом якого особа користувалася тимчасовим захистом відповідно до Закону про допомогу громадянам України. Органи місцевого самоврядування не отримали вказівок, яку дату вписувати при внесенні змін до реєстру PESEL.

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Практика в цьому відношенні різна — одні органи місцевого самоврядування вказують дату змін, коли вони отримали заяву від особи, інші - коли особа в'їхала до Польщі, виїхала й втратила статус UKR або дату первинного присвоєння номера PESEL зі статусом UKR", — йдеться в поясненні Офісу омбудсмена.

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