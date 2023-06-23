57% українців, які знайшли роботу у Польщі, планують працювати понад рік — дослідження (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

57% українців, які знайшли роботу у Польщі, планують працювати понад рік — дослідження (інфографіка)

Згідно даних аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal 57% українців влаштовуються на роботу у Польщі принаймні на рік.

17% респондентів відповіли, що шукають роботу на період від 3 до 6 місяців, 15% сказали, що планують працювати пів року, і 11% приїхали сюди на період від місяця до трьох.

Дослідження проводилося методом електронного анкетування протягом квітня та травня 2023 року, в якому взяли участь 1280 працевлаштованих українців віком від 18 до 60 років.

«До повномасштабного вторгнення, українці приїжджали у Польщу здебільшого на 4 — 6 місяців, а потім поверталися назад в Україну витрачати зароблені гроші. Цей тренд помітно змінився - наразі українці шукають роботу на більш тривалий період, адже розуміють, що через війну їхнє перебування у Польщі буде довшим, ніж зазвичай. Тому зараз люди більш уважні у пошуку роботи та більш вибагливі до умов праці та проживання. Характерно, що люди почали перевчатися на інші професії та претендувати на більш кваліфіковану роботу. Я впевнена, що у майбутньому українці складуть велику конкуренцію на місцевому ринку працевлаштування, навіть на ТОП-позиціях», — каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Водночас у респондентів також запитали про причини, згідно яких вони обрали саме Польщу як країну для роботи та життя.

24% вважають Польщу привабливою як країну для заробітку через географічну близькість з Україною. Це найбільший показник серед усіх пунктів. 20% сказали, що обрали Польщу тому що мають там друзів та родичів. Для 17% українців важливо, що поляки ментально ближчі до українців, особливо у порівнянні з країнами західної Європи. 14% відповіли, що у Польщі високий рівень заробітної плати. 11% обрали Польщу тому, що тут жити дешевше, ніж в інших країнах Європи. 9% обрали цю країну, через те, що польську мову вчити легше, ніж мови інших країн, і 5% вказують на легкість в отриманні документів для роботи.

«Останнім часом на польському ринку працевлаштування зароджується новий тренд. Ми стаємо свідками зростання попиту на висококваліфікованих українців. Кожен п’ятий запит від наших партнерів надходить на пошук ТОП-менеджера. Це пов’язано із масовим відкриттям українських бізнесів у Польщі, які, звісно, віддають перевагу висококваліфікованим українцям, ніж полякам. Цією тенденцією можна пояснити відносно великий відсоток людей, що мають намір працювати у Польщі понад рік. Це гарні новини для українців з високим рівнем компетенцій, які були вимушені через війну працювати у Польщі на простих роботах», — додає Ліля Терещенко, замісник директора міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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