ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців — Finance.ua

ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців Сьогодні 15:03 — Фінтех і Картки

ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців

ПриватБанк покращує життя підприємцям: програмний касовий апарат відтепер працює в додатку «Термінал» у смартфоні.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

«ПриватБанк запустив в тестовому режимі новий сервіс для підприємців, який дозволяє використовувати смартфони з установленим додатком „Термінал“ як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО)», — повідомив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.

За його словами, відтепер додаток «Термінал» від ПриватБанку поєднує сучасний мобільний POS-термінал з платіжними функціями та касовий апарат на вимогу законодавства.

«Додаток „Термінал“ є найзручнішим засобом приймати платежі картками та гаджетами, — відзначає Сергій Макаренко. — Сьогодні ми починаємо надавати послугу фіскалізації в бета-режимі та пропонуємо всім бажаючим підприємцям підключити її у своєму додатку».

Деталі нового сервісу

Сервіс ПРРО дає можливість реєструвати торгові точки, касирів та каси.

Крім того, користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції.

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Якщо у підприємця є смартфон на ОС Android з NFC, його можна перетворити на POS-термінал. Для цього треба завантажити додаток Термінал , зареєструватися та приймати до оплати картки будь-яких банків.

Довідка Finance.ua:

на сьогодні у додатку «Термінал» зареєстровано понад 21 тисячі підприємців, а за допомогою сервісу оплачено більше 4 мільйона покупок на суму понад 2,2 млрд грн.

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