ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців — Finance.ua

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ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців

Фінтех і Картки
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ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців
ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців
ПриватБанк покращує життя підприємцям: програмний касовий апарат відтепер працює в додатку «Термінал» у смартфоні.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
«ПриватБанк запустив в тестовому режимі новий сервіс для підприємців, який дозволяє використовувати смартфони з установленим додатком „Термінал“ як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО)», — повідомив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.
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За його словами, відтепер додаток «Термінал» від ПриватБанку поєднує сучасний мобільний POS-термінал з платіжними функціями та касовий апарат на вимогу законодавства.
«Додаток „Термінал“ є найзручнішим засобом приймати платежі картками та гаджетами, — відзначає Сергій Макаренко. — Сьогодні ми починаємо надавати послугу фіскалізації в бета-режимі та пропонуємо всім бажаючим підприємцям підключити її у своєму додатку».

Деталі нового сервісу

Сервіс ПРРО дає можливість реєструвати торгові точки, касирів та каси.
Крім того, користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції.
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Якщо у підприємця є смартфон на ОС Android з NFC, його можна перетворити на POS-термінал. Для цього треба завантажити додаток Термінал, зареєструватися та приймати до оплати картки будь-яких банків.

Довідка Finance.ua:

  • на сьогодні у додатку «Термінал» зареєстровано понад 21 тисячі підприємців, а за допомогою сервісу оплачено більше 4 мільйона покупок на суму понад 2,2 млрд грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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