Попит на євро зріс: банки втричі збільшили ввезення в Україну готівкової валюти — Finance.ua
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Попит на євро зріс: банки втричі збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

Валюта
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Попит на євро зріс: банки втричі збільшили ввезення в Україну готівкової валюти
Попит на євро зріс: банки втричі збільшили ввезення в Україну готівкової валюти
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у травні 2023 року, становив 823 млн доларів. Це на 11 млн доларів більше, ніж у квітні.
Про це свідчать дані НБУ.
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При цьому зріс обсяг готівкових євро: з 41 млн до 117 млн у доларовому еквіваленті.
Попит на євро зріс: банки втричі збільшили ввезення в Україну готівкової валюти
За даними НБУ, у травні з України вивезли 93 млн доларів, що на 53 млн доларів більше, ніж у квітні.
Попит на євро зріс: банки втричі збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

Попит на валюту

На початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився — з 40 до 38 гривень за долар. У квітні упав до 37,6 гривень за долар.
Середній курс готівкового євро за січень-травень знизився до 41,8 до 41,0 гривень за євро.
Раніше в НБУ зазначали, що роль євро набуває все більшого значення у структурі валютних розрахунків України. Водночас частка долара залишатиметься значною через структуру українського експорту.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
РБК-Україна
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