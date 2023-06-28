ПриватБанк не змінюватиме тарифи на еквайринг з 1 липня — Finance.ua

ПриватБанк не змінюватиме тарифи на еквайринг з 1 липня Сьогодні 16:27 — Фінтех і Картки

ПриватБанк не змінюватиме тарифи на еквайринг з 1 липня

Попри підвищення міжнародними платіжними системами ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, ПриватБанк залишає діючі пільгові тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв, банк залишає тарифи на еквайринг на поточному рівні, незважаючи на зростання витрат банку на підтримку роботи мережі. З початку липня для клієнтів ПриватБанку надалі діятиме базовий тариф за прийом платежів з карток на рівні 1,3%.

«Ми першими з початку війни підтримали ритейл та тимчасово скасували плату за еквайринг, що стало важливим фактором безпеки і виживання для мільйонів людей та самого бізнесу в перші місяці війни», — відзначив Євген Заіграєв.

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Він наголосив, що збереження пільгового тарифу — непросте для банку рішення.

«Проте для нас соціальна відповідальність та підтримка українського бізнесу є головним пріоритетом. Пропонуємо підтримати нашу ініціативу і з боку міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa та скасувати підвищення ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, яке змушує банки збільшувати тарифи», — додав він.

Заради безпеки кожного українця ПриватБанк закликає український бізнес на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками.

Довідка Finance.ua:

українські банки та міжнародні платіжні системи все ж домовилися про підвищення з 1 липня до 0,9% граничної ставки інтерчейндж за безготівкові платежі. Таке рішення було ухвалено на зустрічі, що відбулася 26 червня.

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