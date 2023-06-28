За поточною програмою МВФ криється значно більша сума грошей та перспектив — Пишний Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

За поточною програмою МВФ криється значно більша сума грошей та перспектив — Пишний

Голова Національного банку України Андрій Пишний вважає, що співпраця з МВФ по поточній програмі - це не лише 15,6 млрд доларів кредитів. У перспективі це підтримка України у відновленні впродовж наступних чотирьох років з фінансуванням щонайменше у 115 мільярдів доларів.

Про це він розповів у інтерв'ю ZN.UA

«Програма з МВФ дуже потрібна Україні. Це програма не лише про 15,6 мільярда доларів, це програма про пакет фінансової підтримки на горизонті чотирьох років. Вона об'єднує фінансові ресурси, кредити та гранти, рішення щодо реструктуризації. Загалом сума цієї фінансової підтримки за базовим сценарієм — 115 мільярдів доларів. Але є ще й негативний сценарій, за яким потреба у фінансовій підтримці оцінюється у 140 мільярдів доларів», — сказав він.

Також МВФ сприятиме об'єднанню міжнародних донорів України.

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«Це програма про об'єднання навколо України донорської платформи вільного світу і формування безпрецедентного фінансового пакета підтримки на горизонті чотири роки», — вважає він.

Крім того, в черговий раз він підкреслив необхідність виконання умов програми з МВФ.

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«Я постійно підкреслюю те, що горизонт цього фінансового пакета — саме чотири роки. Знаєте, чому? Тому що протягом цих чотирьох років країни G7 та інші повинні пройти свої політичні цикли. Це дуже важливий момент. Це демократичні країни, і нам слід турбуватися про те, щоб забезпечити сталість підтримки за програмою при можливих змінах політичних конфігурацій за цей період. Тому публічна фіксація і політичні запевнення щодо цих зобов’язань для нас є принципово важливими», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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