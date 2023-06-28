Україна має стати країною, де нікого не назвеш олігархом — Зеленський Сьогодні 17:45 — Казна та Політика

Україна має стати країною, де нікого не назвеш олігархом — Зеленський

В Україні всі економічні субʼєкти мають бути рівними перед законом і не повинно бути олігархів.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції.

«Україна перемоги — це країна, в якій нікого не назвеш олігархом, бо всі економічні субʼєкти є рівними перед законом», — сказав глава держави.

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За його словами, Україна зацікавлена в нових технологічних бізнесах, які будуть важити на світовому ринку більше, ніж сировинний бізнес.

«І об'єктивно, ми маємо природну перевагу, і це запаси наших природних ресурсів. В тому числі - особливо цінних для сучасних індустрій металів та мінералів, як літій та графіт. Але металургія в Україні перемоги має бути „зеленою“, щоб відповідати сучасним екологічним стандартам Євросоюзу, і орієнтованою не на експорт сировини», — наголосив Зеленський.

Він відзначив, що Україна розвиватиме співпрацю та економічні відносини з усіма глобальними гравцями, як-от з Індією, Африкою, Латинською Америкою, арабським світом, Китаєм.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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