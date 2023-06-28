Україна має стати країною, де нікого не назвеш олігархом — Зеленський — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна має стати країною, де нікого не назвеш олігархом — Зеленський

Казна та Політика
117
Україна має стати країною, де нікого не назвеш олігархом — Зеленський
Україна має стати країною, де нікого не назвеш олігархом — Зеленський
В Україні всі економічні субʼєкти мають бути рівними перед законом і не повинно бути олігархів.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції.
«Україна перемоги — це країна, в якій нікого не назвеш олігархом, бо всі економічні субʼєкти є рівними перед законом», — сказав глава держави.
Читайте також
За його словами, Україна зацікавлена в нових технологічних бізнесах, які будуть важити на світовому ринку більше, ніж сировинний бізнес.
«І об'єктивно, ми маємо природну перевагу, і це запаси наших природних ресурсів. В тому числі - особливо цінних для сучасних індустрій металів та мінералів, як літій та графіт. Але металургія в Україні перемоги має бути „зеленою“, щоб відповідати сучасним екологічним стандартам Євросоюзу, і орієнтованою не на експорт сировини», — наголосив Зеленський.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Він відзначив, що Україна розвиватиме співпрацю та економічні відносини з усіма глобальними гравцями, як-от з Індією, Африкою, Латинською Америкою, арабським світом, Китаєм.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.