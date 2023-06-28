Україна має стати країною, де нікого не назвеш олігархом — Зеленський
В Україні всі економічні субʼєкти мають бути рівними перед законом і не повинно бути олігархів.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції.
«Україна перемоги — це країна, в якій нікого не назвеш олігархом, бо всі економічні субʼєкти є рівними перед законом», — сказав глава держави.
За його словами, Україна зацікавлена в нових технологічних бізнесах, які будуть важити на світовому ринку більше, ніж сировинний бізнес.
«І об'єктивно, ми маємо природну перевагу, і це запаси наших природних ресурсів. В тому числі - особливо цінних для сучасних індустрій металів та мінералів, як літій та графіт. Але металургія в Україні перемоги має бути „зеленою“, щоб відповідати сучасним екологічним стандартам Євросоюзу, і орієнтованою не на експорт сировини», — наголосив Зеленський.
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Він відзначив, що Україна розвиватиме співпрацю та економічні відносини з усіма глобальними гравцями, як-от з Індією, Африкою, Латинською Америкою, арабським світом, Китаєм.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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