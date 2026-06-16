День фінансів: бюджетна декларація до 2029 року, нова банкнота 100 гривень, угода між США та Іраном Сьогодні 17:45

Вівторок, 16 червня. США та Іран досягли угоди про припинення війни. Уряд України визначив пріоритети Бюджетної декларації на 2027—2029 роки. Вона передбачає два сценарії розвитку подій — завершення війни або її продовження. А Національний банк увів в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень.

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Бюджетна декларація до 2029 року

Уряд представив Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки із ключовими бюджетними орієнтирами. Там передбачено два сценарії розвитку — завершення війни та продовження бойових дій. Навіть в оптимістичний сценарій уряду закладається поступове послаблення гривні:

курс долара на кінець 2027 року — 48,3 грн;

середньорічний курс зросте з 44,4 грн/$ у 2026 році до 50,7 грн/$ у 2029 році;



на кінець 2029 року долар коштуватиме 51,5 грн.



Також планується підвищення соціальних стандартів і гарантій темпами, що випереджають інфляцію.

Нова банкнота 100 гривень

Національний банк з 16 червня 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень. У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 100 гривень розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям слава!».

Введення в обіг таких банкнот номіналом 100 гривень завершує модифікацію усього банкнотного ряду національної валюти, розпочату в серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України.

Старий житловий фонд vs. новобудови

Квартири в будинках старого житлового фонду продовжують користуватися попитом серед покупців. Як пояснила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, найбільшу ринкову та інвестиційну цінність сьогодні мають об’єкти, характеристики яких практично неможливо відтворити в сучасному будівництві. Насамперед це історичні будинки в центральних районах великих міст, які пройшли якісну реставрацію, а також класичні «сталінки».

Що буде з цінами на квартири старого фонду, — читайте за посиланням

🏠 До речі, у новій статті Finance.ua проаналізував масштаби руйнувань житлового фонду в Україні станом на 2026 рік. Ми також вивчили ключові фактори, які впливають на темпи відновлення: державні програми, міжнародну підтримку та приватні інвестиції:

Нові санкції проти росії

Велика Британія запровадила нові енергетичні санкції проти росії та постачатиме збагачений уран для українських атомних електростанцій протягом наступних двох років. Санкції торкнуться фінансових мереж, які використовуються для обходу міжнародних обмежень та забезпечення російської армії.

Податок на прибуток банків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт № 15262, який передбачає продовження на 2027 рік підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50%. За оцінкою Міністерства фінансів, у разі ухвалення законопроєкту додаткові надходження до зведеного бюджету за результатами податкових періодів 2027 року можуть становити близько 50 млрд грн.

Угода США та Ірану

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном про припинення війни на Близькому Сході на всіх фронтах, включаючи Ліван, та відкриття ​​Ормузької протоки. Деталі угоди оприлюднять протягом найближчих 24−48 годин, а технічні консультації розпочнуться пізніше цього тижня.

Валютний ринок

Національний банк минулого тижня допустив суттєве ослаблення гривні на десятки копійок за день. Аналітики ICU вважають, що різке зростання дефіциту валюти стало переважно реакцією учасників ринку на несподівані дії Національного банку. Різке послаблення гривні, якого ринок не очікував, створило значне падіння пропозиції іноземної валюти.

🗨️ «Ми вважаємо малоймовірним, що різкі стрибки гривні до іноземних валют будуть повторюватися в наступні тижні, однак дії НБУ на валютному ринку стають усе менш передбачуваними. Все ж ми зберігаємо наш прогноз курсу наприкінці року на рівні 45.8 грн/$», — прогнозують експерти.

🎬 Валютний ринок України перебуває у стані хиткої рівноваги, але попереду — момент істини. Вже 18 червня відбудеться стратегічне засідання монетарного комітету Національного банку, на якому ухвалять рішення щодо облікової ставки.

У новому відео на нашому YouTube-каналі банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий дає детальний та реалістичний прогноз курсу долара та євро на найближчий тиждень:

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