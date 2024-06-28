День фінансів: безпекові угоди на 60 млрд доларів, ставки за кредитами та депозитами, відправлення повісток поштою — Finance.ua

День фінансів: безпекові угоди на 60 млрд доларів, ставки за кредитами та депозитами, відправлення повісток поштою Сьогодні 17:45

П’ятниця, 28 червня. У цей день щороку Україна відзначає День Конституції — подію, яка є однією з ключових в історії нашої незалежної держави.

До свята цього року Finance.ua вирішив запропонувати своїм читачам не лише розважальний, але й пізнавальний формат комікс-квізу. Проходьте тест, згадуйте важливе про Конституцію нашої країни, та отримуйте подарунки за свої знання:

Зрозумілий і детальний план закінчення війни. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський повідомив , що Україна готує «зрозумілий і детальний» план закінчення війни, який буде готовий у цьому році. Найближчим часом Україна представить своє детальне бачення щодо енергетики, продовольчої безпеки і обмінів.

Безпекові угоди. Україна Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США. Згідно з цими угодами, в наступні 4 роки міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 млрд доларів щорічно.

Також цього місяця Україна має важливі здобутки для економічної та фінансової стійкості, про які розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ставки за кредитами та депозитами. ПриватБанк ПриватБанк прогнозує падіння ставок за кредитами та депозитами через зниження облікової ставки НБУ. Якщо ще півроку тому адекватними виглядали кредитні ставки на рівні 18−22%, то сьогодні ставки тримаються на рівні 14−16%.

продажу усього ПриватБанку або його частини, щоб знизити частку держави на ринку. Але це доцільно робити тільки після закінчення війни. Додамо, що уряд зацікавлений або його частини, щоб знизити частку держави на ринку. Але це доцільно робити тільки після закінчення війни.

Доля Альпарі Банку. Національний банк Національний банк відкликав банківську ліцензію в АТ «Альпарі Банк» та виключив відомості про установу із Державного реєстру банків. Відповідне рішення № 235-рш Правління Національного банку ухвалило 27 червня 2024 року.

Нові послуги в Дії. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив , що цього тижня перші у світі пари одружилися онлайн у Дії. Одруження онлайн по відеозвʼязку — це революційний сервіс, який дозволяє зареєструвати шлюб повністю у цифровому форматі. Зараз, за його словами, в розробці електронне бронювання на порталі Дія, тестування якого планують розпочати вже на початку липня.

як працюватиме е-бронювання. Зі свого боку заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла

вирішити 5 ключових проблеми. До речі, проаналізувавши найчастіші запити бізнес спільноти з питань бронювання, Європейська Бізнес Асоціація звернулася до парламенту та уряду України з проханням терміново

оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Крім того, Кабінет міністрів вніс зміни до правил надання послуг поштового зв’язку щодо, військовозобов’язаних та резервістів.

Також, згідно з новим законом , ТЦК зможуть бачити дані про несплачений штраф та відкрите виконавче провадження ухилянтів.

Мобільний застосунок «Укрпошти». Компанія Компанія планує цього року запустити новий мобільний застосунок, який замінить наявний. Користувачі зможуть отримувати сповіщення про статус своїх посилок на кожному етапі — від сортування до доставки.

Варіанти відпочинку цього літа. Подорожі та розваги, зазвичай, асоціюються із суттєвими витратами. Але на практиці це не завжди так. Завдання відпочити бюджетно цілком реально виконати навіть у тих куточках України, які вважаються чи не найдорожчими. У новій статті Finance.ua зібрав доступні для більшості бюджетні способи відпочити цього літа:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.