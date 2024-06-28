У Міноборони розповіли, як працюватиме е-бронювання — Finance.ua

У Міноборони розповіли, як працюватиме е-бронювання Сьогодні 13:04

У Міноборони розповіли, як працюватиме е-бронювання

Невдовзі має розпочатися бета-тестування електронного бронювання працівників. Послуга буде доступна на порталі Дія, де керівники підприємств зможуть онлайн реєструвати заброньованих співробітників без необхідності надання додаткових даних.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

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За словами заступниці міністра, Міноборони, Мінцифри та Мінекономіки активно працюють над послугою електронного бронювання та скоро будуть готові розпочати бета-тестування цієї послуги для підприємств.

«Електронне бронювання для підприємств буде доступним на порталі Дія. Кожен керівник критично-важливого підприємства через „Оберіг“ отримає доступ до записів у реєстрі пенсійного фонду стосовно працівників. Співробітникам не потрібно буде надавати будь-які свої дані, всі необхідні записи будуть міститись у реєстрах. Працівника, який підлягає бронюванню, керівник зможе зареєструвати онлайн, і ця інформація буде передана в „Оберіг“. Потім ці дані будуть звірятися з даними пенсійного фонду, після чого в „Оберезі“ з’явиться інформація про те, що працівник заброньований», — каже Черногоренко.

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Вона зазначає, що кожен заброньований працівник може дати запит на інформацію через Резерв+ і його статус про бронювання буде відображений.

«Статус електронного бронювання буде відображатись саме при формуванні електронного військово облікового документу через застосунок. Тобто ті, хто завантажив електронний військово обліковий документ з QR-кодом, будуть бачити у правій стороні всі дані про бронювання», — додала Черногоренко.

УНН За матеріалами:

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