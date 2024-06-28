У Міноборони розповіли, як працюватиме е-бронювання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Міноборони розповіли, як працюватиме е-бронювання

105
У Міноборони розповіли, як працюватиме е-бронювання
У Міноборони розповіли, як працюватиме е-бронювання
Невдовзі має розпочатися бета-тестування електронного бронювання працівників. Послуга буде доступна на порталі Дія, де керівники підприємств зможуть онлайн реєструвати заброньованих співробітників без необхідності надання додаткових даних.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
Читайте також
За словами заступниці міністра, Міноборони, Мінцифри та Мінекономіки активно працюють над послугою електронного бронювання та скоро будуть готові розпочати бета-тестування цієї послуги для підприємств.
«Електронне бронювання для підприємств буде доступним на порталі Дія. Кожен керівник критично-важливого підприємства через „Оберіг“ отримає доступ до записів у реєстрі пенсійного фонду стосовно працівників. Співробітникам не потрібно буде надавати будь-які свої дані, всі необхідні записи будуть міститись у реєстрах. Працівника, який підлягає бронюванню, керівник зможе зареєструвати онлайн, і ця інформація буде передана в „Оберіг“. Потім ці дані будуть звірятися з даними пенсійного фонду, після чого в „Оберезі“ з’явиться інформація про те, що працівник заброньований», — каже Черногоренко.
Читайте також
Вона зазначає, що кожен заброньований працівник може дати запит на інформацію через Резерв+ і його статус про бронювання буде відображений.
«Статус електронного бронювання буде відображатись саме при формуванні електронного військово облікового документу через застосунок. Тобто ті, хто завантажив електронний військово обліковий документ з QR-кодом, будуть бачити у правій стороні всі дані про бронювання», — додала Черногоренко.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.