«Укрпошта» запустить новий мобільний застосунок, додадуть функцію трекінгу посилок — Finance.ua

«Укрпошта» запустить новий мобільний застосунок, додадуть функцію трекінгу посилок Сьогодні 08:36

«Укрпошта» запустить новий мобільний застосунок, додадуть функцію трекінгу посилок

«Укрпошта» планує цього року запустити новий мобільний застосунок, який замінить наявний. Про це повідомив маркетинговий директор Укрпошти Максим Колесніков у інтерв’ю Ain.Business.

Поточний застосунок має невисокі рейтинги в App Store та Google Play Market: 2,5 та 2,0 відповідно. Одна з його найбільших проблем полягає у відсутності сповіщень про статус посилки.

«Цей застосунок піде в історію, ми готуємо новий. Цього року вийде новий застосунок, де будуть всі функції, яких зараз немає. Для того проводиться додаткова робота щодо трекінгу посилок. Одна з найбільших проблем, яка є в поточному застосунку, — це те, що в ньому нема сповіщень про статус вашої посилки. Це було пов’язано не з тим, що не було бажання в розробників, — просто всього не могла надавати інфраструктура «Укрпошти», — сказав Колесніков.

Користувачі зможуть отримувати сповіщення про статус своїх посилок на кожному етапі — від сортування до доставки.

«Зараз ми запускаємо кілька систем, які будуть дозволяти на кожному кроці контролювати посилку — те саме автоматизоване сортування дозволить розуміти, що, де і як вона їде. І це дозволить запустити цю функцію. Застосунок буде повністю новий і переписаний, цей, на жаль, вже не полікуєш», — додав Колесніков.

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