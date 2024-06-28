«Укрпошта» запустить новий мобільний застосунок, додадуть функцію трекінгу посилок — Finance.ua
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«Укрпошта» запустить новий мобільний застосунок, додадуть функцію трекінгу посилок

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«Укрпошта» запустить новий мобільний застосунок, додадуть функцію трекінгу посилок
«Укрпошта» запустить новий мобільний застосунок, додадуть функцію трекінгу посилок
«Укрпошта» планує цього року запустити новий мобільний застосунок, який замінить наявний. Про це повідомив маркетинговий директор Укрпошти Максим Колесніков у інтерв’ю Ain.Business.
Поточний застосунок має невисокі рейтинги в App Store та Google Play Market: 2,5 та 2,0 відповідно. Одна з його найбільших проблем полягає у відсутності сповіщень про статус посилки.
«Цей застосунок піде в історію, ми готуємо новий. Цього року вийде новий застосунок, де будуть всі функції, яких зараз немає. Для того проводиться додаткова робота щодо трекінгу посилок. Одна з найбільших проблем, яка є в поточному застосунку, — це те, що в ньому нема сповіщень про статус вашої посилки. Це було пов’язано не з тим, що не було бажання в розробників, — просто всього не могла надавати інфраструктура «Укрпошти», — сказав Колесніков.
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Користувачі зможуть отримувати сповіщення про статус своїх посилок на кожному етапі — від сортування до доставки.
«Зараз ми запускаємо кілька систем, які будуть дозволяти на кожному кроці контролювати посилку — те саме автоматизоване сортування дозволить розуміти, що, де і як вона їде. І це дозволить запустити цю функцію. Застосунок буде повністю новий і переписаний, цей, на жаль, вже не полікуєш», — додав Колесніков.
За матеріалами:
Ain.Ua
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