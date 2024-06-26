«Укрпошта» випускає нову марку про податки (фото) — Finance.ua
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«Укрпошта» випускає нову марку про податки (фото)

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«Укрпошта» випускає нову марку про податки (фото)
«Укрпошта» випускає нову марку про податки (фото)
У четвер, 27 червня, АТ «Укрпошта» вводить в обіг нові поштові марки «Податки. Армія. Перемога».
Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
«Є марки, які викликають захоплення, є ті, які викликають посмішку, є ті, які викликають сум та сльози, а є ті, які точно не залишать наше суспільство байдужим. Бо за межами мобілізації ніщо так не чіпляє людей, як необхідність платити податки. Але Україна воює і кожна гривня податків — це цеглина в нашу обороноздатність», — зазначив Смілянський.
Гендиректор «Укрпошти» нагадав, що США, де платники податків сплачують до 50% від зарплати, надають Україні найбільшу військову допомогу. І саме в США під час Другої світової війни була запущена перша у світі і одна з найуспішніших рекламних кампаній по сплаті податків.
Фото: t. me/igorsmelyansky
Фото: t. me/igorsmelyansky
Тож, надихнувшись цим прикладом, а також наближенням Дня Конституції, де в статті 67 написано: «Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом», Укрпошта 27 червня запускає марку «Податки. Армія. Перемога».
Фото: t. me/igorsmelyansky
Фото: t. me/igorsmelyansky
«Податками ми спільно підтримуємо ЗСУ. Як сказав президент, зарплата одного військового — це податки 6−8 працюючих українців. Тож доводити важливість теми буде зайвим. Це база, ґрунт і фундамент, який ми закладаємо в майбутню перемогу і незалежність кожного куточку нашої країни», — наголосив Смілянський.

Де можна купити марки

Придбати цей поштовий випуск можна за посиланням.
Вартість набору — 186,96 грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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