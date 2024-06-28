Секрети Конституції: роздаємо призи за ваші знання — Finance.ua

ТЕСТ Секрети Конституції: роздаємо призи за ваші знання Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Секрети Конституції: роздаємо призи за ваші знання

Щороку 28 червня Україна відзначає День Конституції — подію, яка є однією з ключових в історії нашої незалежної держави.

Конституція України є наріжним каменем не лише для правової системи, але й для нації загалом. Цей документ визначає основні принципи державного устрою, гарантує права та свободи громадян, закріплює принципи демократії та верховенства права. Конституція є основою для подальшого розвитку держави.

До свята цього року Finance.ua вирішив запропонувати своїм читачам не лише розважальний, але й пізнавальний формат комікс-квізу (з зображеннями нам допомагав ШІ). Він обов’язково допоможе кожному згадати деякі важливі аспекти.

Також у ці непрості часи ми бажаємо подарувати вам хоч трохи щастя. Надію на дива та перемогу. Тому долучили наших друзів з Академії Мінфін та Minfin & Finance Conference з класними призами!

Ті з вас, що наберуть найбільшу кількість балів візьмуть участь в розіграші. За допомогою сайту Random.org ми знайдемо власників наступних призів:

🎁2 офлайн квитки на найбільшу конференцію в України щодо інвестування «Жити на відсотки»;

🎁3 онлайн квитки, які надають доступ відвідати цю конференцію віддалено.

Конференція «Жити на відсотки» — найбільша інвестиційна подія року, яка збирає під одним дахом кращих експертів інвестиційної спільноти. Тут завжди актуальні економічні прогнози, аналіз популярних інвестиційних портфелів, практичні поради щодо інвестування та нетворкінг з однодумцями й потенційними партнерами.

🎁спеціальний промокод, яким можете скористатися до 30 вересня.

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