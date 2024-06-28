Є різні варіанти: коли та на яких умовах можуть продати ПриватБанк — Finance.ua

Є різні варіанти: коли та на яких умовах можуть продати ПриватБанк
Уряд зацікавлений в продажу усього ПриватБанку або його частини, щоб знизити частку держави на ринку. Але це доцільно робити тільки після закінчення війни.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав члена правління ПриватБанку Євген Заіграєв.
«ПриватБанк належить до критичної інфраструктури. І дуже важливо, щоб під час війни він перебував у державній власності. А після війни ПриватБанк може бути не державним», — сказав він.
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Як зазначив Заіграєв, це не обов’язково означає, що новий власник буде більш ефективний.
«Але якщо не приватизувати Приват, то дуже велика частка банківського сектору залишиться в руках держави. І держава в першу чергу зацікавлена в приватизації банку», — вважає банкір.
За його словами, у державних підприємств схильність до ризику нижча, ніж у приватних.
«Керівники банку відповідають перед державою за ті рішення, які ми приймаємо. Для економічного розвитку приватизація ПриватБанку була би дуже непоганим рішенням. Разом з тим моделі приватизації можуть бути різні. Не обов’язково держава має продавати всі 100% належного їй банку. Подивіться, до прикладу, на банківський сектор Польщі. Там найбільші банки мають частку держави в капіталі», — додав Заіграєв.
На його думку, при продажу банку акціонером буде ухвалено той варіант, який визнають найефективнішим для економіки і держбюджету. «Зараз говорити про це зарано. Але точно будуть розглядатися різні варіанти», — сказав він.
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