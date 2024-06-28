Є різні варіанти: коли та на яких умовах можуть продати ПриватБанк — Finance.ua

Є різні варіанти: коли та на яких умовах можуть продати ПриватБанк Сьогодні 16:28 — Фондовий ринок

Є різні варіанти: коли та на яких умовах можуть продати ПриватБанк

Уряд зацікавлений в продажу усього ПриватБанку або його частини, щоб знизити частку держави на ринку. Але це доцільно робити тільки після закінчення війни.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав члена правління ПриватБанку Євген Заіграєв.

ПриватБанк належить до критичної інфраструктури. І дуже важливо, щоб під час війни він перебував у державній власності. А після війни ПриватБанк може бути не державним», — сказав він.

Читайте також ПриватБанк шукає нового голову правління

Як зазначив Заіграєв, це не обов’язково означає, що новий власник буде більш ефективний.

«Але якщо не приватизувати Приват, то дуже велика частка банківського сектору залишиться в руках держави. І держава в першу чергу зацікавлена в приватизації банку», — вважає банкір.

За його словами, у державних підприємств схильність до ризику нижча, ніж у приватних.

Читайте також У ПриватБанку прогнозують зниження ставок за кредитами та депозитами

«Керівники банку відповідають перед державою за ті рішення, які ми приймаємо. Для економічного розвитку приватизація ПриватБанку була би дуже непоганим рішенням. Разом з тим моделі приватизації можуть бути різні. Не обов’язково держава має продавати всі 100% належного їй банку. Подивіться, до прикладу, на банківський сектор Польщі. Там найбільші банки мають частку держави в капіталі», — додав Заіграєв.

На його думку, при продажу банку акціонером буде ухвалено той варіант, який визнають найефективнішим для економіки і держбюджету. «Зараз говорити про це зарано. Але точно будуть розглядатися різні варіанти», — сказав він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.