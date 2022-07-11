День фінансів: «Альфа-Банк» змінює назву, скільки коштує кредит, зарплати тестувальників — Finance.ua

День фінансів: «Альфа-Банк» змінює назву, скільки коштує кредит, зарплати тестувальників Вчора 17:57

У понеділок, 11липня, Finance.ua поновлює свою щоденну розсилку найактуальніших новин дня. Найгарячіше за сьогодні:

«Альфа-Банк» змінює назву. «Альфа-Банк Україна» «Альфа-Банк Україна» змінює назву на «Сенс Банк», про що вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство «Сенс Банк».

Ахметов виходить із медіа-бізнесу. Мільярдер Рінат Ахметов заявив про «вимушений вихід» його Мільярдер Рінат Ахметов заявив про «вимушений вихід» його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу на виконання антиолігархічного закону, ухваленого минулого року.

Скільки коштує кредит. Як Як повідомляє НБУ, середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2022 року в національній валюті становили 23,1% річних. У порівнянні з травнем ставки зросли на 1,2 в.п. Ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали на 6,9 п.п. до 5,9% річних.

Закон про Антикорупційну стратегію України набув чинності. Антикорупційна стратегія Антикорупційна стратегія складається із чотирьох розділів . Перший із них присвячений концепції формування антикорупційної політики в Україні в наступні п’ять років.Інші розділи документа містять опис певних проблем та очікування стратегічних результатів, які слід досягти для їх вирішення.

Також в уряді розробляють програму забезпечення житлом українців, яких війна залишила без житла.

Як отримати мікрогрант на створення або розвиток власної справи. «Дія», Ощадбанк та Державна служба зайнятості надають консультації клієнтам, які хочуть «Дія», Ощадбанк та Державна служба зайнятості надають консультації клієнтам, які хочуть взяти участь у програмі , щоб запустити новий або розвивати діючий бізнес зі створенням нових робочих місць. Розмір мікрогранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його запиту, але не менше 50 тис. гривень.

Зарплати українських тестувальників. Як свідчать результати опитування Dou.ua, Як свідчать результати опитування Dou.ua, зарплати тестувальників у першій половині 2022 року змінювалися дуже нерівномірно. В Automation QA та General QA вони продовжували зростати, а в Manual QA дещо впали.

При цьому експерти повідомили, які вміння потрібні для роботи в нетехнічних професіях в IT.

Безкоштовний проїзд для українців в Європі. Деякі Європейські країни на п’ятий місяць війни в Україні вже обмежили чи скасували пільги на проїзд у громадському транспорті для українських біженців. Зокрема, право безкоштовного проїзду вже скасували у міжміських та міжнародних поїздах Польщі, Німеччини, Швейцарії. Але низка країн ще залишила Деякі Європейські країни на п’ятий місяць війни в Україні вже обмежили чи скасували пільги на проїзд у громадському транспорті для українських біженців. Зокрема, право безкоштовного проїзду вже скасували у міжміських та міжнародних поїздах Польщі, Німеччини, Швейцарії. Але низка країн ще залишила пільги для українців.

Заарештували активи російської компанії на 2 мільярди.

Суд наклав арешт на активи підприємства на Вінниччині, що займається виготовленням побутової хімії. Про це повідомляють пресслужби Служби безпеки та Офісугенерального прокурора. Арештовано корпоративні права — 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукцію і сировину на понад 500 млн грн.

Швейцарія заблокувала активи росії на 8,2 млрд доларів.

НБУ вводить в обіг пам’ятні монети «В єдності — сила». Регулятор вводить в обіг Регулятор вводить в обіг пам’ятні монети «В єдності — сила» номіналом 5 та 10 грн. Монети присвячені всенародному єднанню Українського народу у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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