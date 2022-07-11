«Альфа-Банк» змінює назву — Finance.ua
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«Альфа-Банк» змінює назву

Фондовий ринок
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«Альфа-Банк Україна» змінює назву на «Сенс Банк», про що вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
Про це повідомляє FinClub. Економічній правді також підтвердили цю інформацію в банку.
«Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство „Сенс Банк“», — йдеться в листі кредитної установи.
Англійською мовою банк тепер буде іменуватися Joint Stock Company Sense Bank.
Нагадаємо, що після накладання санкцій на російських акціонерів «Альфа-Банку» НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова.
Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в росії,
— представник Сімеон Дянков.

Зазначимо, що мобільний додаток банку вже кілька років називається Sense SuperApp.
«Альфа-Банк» віднесений Національним банком до системно важливих. У ньому зберігається 48 млрд грн депозитів фізосіб (6% від усіх депозитів в українських банках) і 24 млрд грн коштів підприємств. Банк обслуговує 2,6 млн фізосіб, 55 тис. юридичних і 88 тис. ФОПів.
Як зазначається на сайті НБУ, через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited бенефіціарами банку є російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%), Пьотр Авен (12,4%), Міхаіл Фрідман (32,86%). Також частки мають італійська банківська група UniCredit (9,9%) та «Марк Фоундейшн» з дослідження ракових захворювань (3,87%).
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За матеріалами:
Економічна Правда
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