Як отримати мікрогрант на створення або розвиток власної справи: інструкція — Finance.ua

Як отримати мікрогрант на створення або розвиток власної справи: інструкція Вчора 16:02 — Особисті фінанси

Як отримати мікрогрант на створення або розвиток власної справи: інструкція

«Дія», Ощадбанк та Державна служба зайнятості надають консультації клієнтам, які хочуть взяти участь у програмі, щоб запустити новий або розвивати діючий бізнес зі створенням нових робочих місць.

Про це повідомили у Держслужбі зайнятості.

Як отримати кошти від держави

Розмір мікрогранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його запиту, але не менше 50 тис. гривень.

Зазначимо, що учасником програми можуть стати фізична особа, суб’єкти мікропідприємництва чи малого підприємництва (фізична особа — підприємець або юридична особа (засновниками яких є тільки фізичні особи — громадяни України)), крім суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки.

Інші умови визначені затвердженим Порядком.

Мікрогрант може надаватися на:

придбання обладнання;

закупівлю сировини та матеріалів;

орендну плату за нежитлове приміщення;

лізинг обладнання.

Розмір гранту: від 50 тис. грн, а в разі створення нових робочих місць — до 150 тис грн. за умови створення 1 робочого місця на весь період надання гранту або до 250 тис. грн за умови створення 2 робочих місць на термін дії програми.

Термін використання гранту: 3 роки.

Повернення відбувається шляхом сплати податків та зборів, передусім за працевлаштованих осіб. В іншому випадку заявник повинен повернути різницю або всю суму разом.

Для участі в програмі необхідно подати такі документи:

заяву на отримання мікрогранту;

бізнес-план щодо створення нового або розвитку діючого бізнесу;

Рішення щодо надання мікрогрантів приймає Державний центр зайнятості після проведення співбесіди з заявником.Після перевірки на відповідність вимогам та погодження проєкту грантові кошти будуть переказані на окремий рахунок заявника в Ощадбанку.

Подати заяву на отримання мікрогранту можна на Порталі Дія

Консультацію щодо умов програми та оформлення заявки можно отримати у відділенні Ощадбанк, центрі зайнятості або через чат-бот Державної служби зайнятості @DCZ_worknow_bot в Telegram.

Детальніше про програму можна почитати тут

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