Швейцарія заблокувала активи росії на 8,2 млрд доларів — Finance.ua

Швейцарія заблокувала активи росії на 8,2 млрд доларів Вчора 17:12 — Фондовий ринок

Швейцарія заблокувала активи росії на 8,2 млрд доларів

Швейцарія через санкції на початок липня заблокувала російські активи на $6,8 млрд (або 6,7 млрд швейцарських франків). Також заморожено 15 об’єктів нерухомості.

Про це повідомив швейцарський державний секретаріат з економічних питань (SECO). Це підрозділ Мінекономіки Швейцарії, який контролює режим дотримання санкцій.

Сума заблокованих активів зросла на 400 млн швейцарських франків з середини травня 2022 року.

«Однак сама по собі сума заморожених активів не дозволяє оцінювати реальну ефективність санкцій. Вона дає лише знімок ситуації в моменті, а вона (ситуація. — Ред.) може змінюватися як в один, так і в інший бік», — йдеться у заяві SECO.

Нагадаємо, Швейцарія приєдналася до всіх шести пакетів санкцій ЄС, запроваджених проти росії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У відповідь росія оголосила Швейцарію «недружньою» державою.

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