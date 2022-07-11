Швейцарія заблокувала активи росії на 8,2 млрд доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Швейцарія заблокувала активи росії на 8,2 млрд доларів

Фондовий ринок
202
Швейцарія заблокувала активи росії на 8,2 млрд доларів
Швейцарія заблокувала активи росії на 8,2 млрд доларів
Швейцарія через санкції на початок липня заблокувала російські активи на $6,8 млрд (або 6,7 млрд швейцарських франків). Також заморожено 15 об’єктів нерухомості.
Про це повідомив швейцарський державний секретаріат з економічних питань (SECO). Це підрозділ Мінекономіки Швейцарії, який контролює режим дотримання санкцій.
Сума заблокованих активів зросла на 400 млн швейцарських франків з середини травня 2022 року.
Читайте також
«Однак сама по собі сума заморожених активів не дозволяє оцінювати реальну ефективність санкцій. Вона дає лише знімок ситуації в моменті, а вона (ситуація. — Ред.) може змінюватися як в один, так і в інший бік», — йдеться у заяві SECO.
Нагадаємо, Швейцарія приєдналася до всіх шести пакетів санкцій ЄС, запроваджених проти росії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У відповідь росія оголосила Швейцарію «недружньою» державою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.