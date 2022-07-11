Швейцарія заблокувала активи росії на 8,2 млрд доларів — Finance.ua

Швейцарія заблокувала активи росії на 8,2 млрд доларів
Швейцарія через санкції на початок липня заблокувала російські активи на $6,8 млрд (або 6,7 млрд швейцарських франків). Також заморожено 15 об’єктів нерухомості.
Про це повідомив швейцарський державний секретаріат з економічних питань (SECO). Це підрозділ Мінекономіки Швейцарії, який контролює режим дотримання санкцій.
Сума заблокованих активів зросла на 400 млн швейцарських франків з середини травня 2022 року.
Читайте також
«Однак сама по собі сума заморожених активів не дозволяє оцінювати реальну ефективність санкцій. Вона дає лише знімок ситуації в моменті, а вона (ситуація. — Ред.) може змінюватися як в один, так і в інший бік», — йдеться у заяві SECO.
Нагадаємо, Швейцарія приєдналася до всіх шести пакетів санкцій ЄС, запроваджених проти росії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У відповідь росія оголосила Швейцарію «недружньою» державою.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною