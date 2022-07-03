Незаморожені мільярди активів рф у Швейцарії: президент країни пояснив, що відбувається — Finance.ua
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Незаморожені мільярди активів рф у Швейцарії: президент країни пояснив, що відбувається

Фондовий ринок
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Незаморожені мільярди активів рф у Швейцарії: президент країни пояснив, що відбувається
Незаморожені мільярди активів рф у Швейцарії: президент країни пояснив, що відбувається
Швейцарія заморозила російські активи на суму 6,3 мільярда швейцарських франків. Цей обсяг заблокованих активів дуже високий, порівняно з попередніми режимами санкцій.
Про це заявив в інтерв’ю ZN.UA президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.
Однак у Швейцарії все ще лишилися мільярди незаморожених активів рф, що викликало неоднозначну реакцію в Україні. Кассіс пояснив, що відбувається.
«Внаслідок санкцій проти росії ми заморозили активи на суму 6,3 мільярда швейцарських франків. Цей обсяг заблокованих активів дуже високий, якщо співставити з попередніми режимами санкцій. Ви можете переконатися в цьому самі, порівнюючи його з обсягами активів, заморожених іншими країнами, котрі приєдналися до санкцій», — зазначив президент Швейцарії.
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Він пояснив, що якщо загальна сума заморожених активів не збігається з цифрами, опублікованими в ЗМІ, це частково пов’язано з тим, що заморожування жодним чином не стосується всіх російських активів.
«Потрібно заморожувати лише активи компаній, фізичних і юридичних осіб, включених до санкційних переліків. Швейцарія користується списками, складеними ЄС. І, звісно, наші органи влади розслідують будь-які звинувачення в неможливості заморожування та повідомляють про це. Процедури добре відпрацьовані й відомі відповідним суб’єктам», — підкреслив Кассіс.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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