На Вінниччині заарештували активи російської компанії на 2 мільярди — Finance.ua
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На Вінниччині заарештували активи російської компанії на 2 мільярди

Кримінал
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На Вінниччині заарештували активи російської компанії на 2 мільярди
На Вінниччині заарештували активи російської компанії на 2 мільярди
Суд наклав арешт на активи підприємства на Вінниччині, що займається виготовленням побутової хімії.
Про це повідомляють пресслужби Служби безпеки та Офісу генерального прокурора.
Зокрема, арештовано корпоративні права — 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукцію і сировину на понад 500 млн грн.
Зазначається, що фірма від початку повномасштабного вторгнення рф намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників — олігарха, який володіє косметичною корпорацією в рф та є членом політичної партії «Єдиная росія».
На Вінниччині заарештували активи російської компанії на 2 мільярди
Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області, йдеться у повідомленні.
Для цього організували транспортування товару вантажівками з символікою Червоного Хреста без відповідних на те документів.
Досудове розслідування триває за трьома статтями Кримінального кодексу. Усі виявлені активи підприємства буде передано в управління АРМА.
За матеріалами:
Економічна Правда
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