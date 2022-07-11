На Вінниччині заарештували активи російської компанії на 2 мільярди — Finance.ua

На Вінниччині заарештували активи російської компанії на 2 мільярди Вчора 16:39 — Кримінал

На Вінниччині заарештували активи російської компанії на 2 мільярди

Суд наклав арешт на активи підприємства на Вінниччині, що займається виготовленням побутової хімії.

Про це повідомляють пресслужби Служби безпеки та Офісу генерального прокурора.

Зокрема, арештовано корпоративні права — 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукцію і сировину на понад 500 млн грн.

Зазначається, що фірма від початку повномасштабного вторгнення рф намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників — олігарха, який володіє косметичною корпорацією в рф та є членом політичної партії «Єдиная росія».

Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області, йдеться у повідомленні.

Для цього організували транспортування товару вантажівками з символікою Червоного Хреста без відповідних на те документів.

Досудове розслідування триває за трьома статтями Кримінального кодексу. Усі виявлені активи підприємства буде передано в управління АРМА.

Економічна Правда За матеріалами:

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