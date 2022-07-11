НБУ вводить в обіг пам'ятні монети «В єдності – сила» — Finance.ua

НБУ вводить в обіг пам'ятні монети «В єдності – сила» Вчора 14:49 — Казна та Політика

НБУ вводить в обіг пам'ятні монети «В єдності – сила»

Національний банк України (НБУ) вводить в обіг пам’ятні монети «В єдності — сила» номіналом 5 та 10 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Монети присвячені всенародному єднанню Українського народу у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ. Тому на зворотній стороні монети зображені прапори країн, що надають гуманітарну, економічну, безпекову та військову допомогу.

Презентація монети відбулася перед заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою та представниками посольств 12 країн світу.

«Ми щиро вдячні за підтримку нашим міжнародним партнерам та прагнемо увіковічнити їх зусилля і нашу вдячність у пам’ятних монетах, які ми сьогодні з радістю презентуємо. Вони символічно присвячені силі єдності країн світу, яка всупереч масштабам загрози здатна захистити життя, свободу і справедливість», — зазначив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Монета номіналом 10 грн викарбувана зі срібла 925 проби. Її випустять тиражем до 5000 штук.

Більше виготовлять монет номіналом 5 грн з мідного сплаву — їх планують випустити до 250 000 штук, 75 000 з яких будуть у сувенірній упаковці.

Придбати пам’ятні монети можна буде в банків-дистриб’юторів. Серед них Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк та Приватбанк

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