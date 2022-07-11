Безкоштовний проїзд для українців в Європі: де ще діють пільги для біженців — Finance.ua

Безкоштовний проїзд для українців в Європі: де ще діють пільги для біженців Вчора 10:00 — Особисті фінанси

Безкоштовний проїзд для українців в Європі: де ще діють пільги для біженців

Деякі Європейські країни на п’ятий місяць війни в Україні вже обмежили чи скасували пільги на проїзд у громадському транспорті для українських біженців. Зокрема, право безкоштовного проїзду вже скасували у міжміських та міжнародних поїздах Польщі, Німеччини, Швейцарії. Але низка країн ще залишила пільги для українців. Та радимо перевіряти актуальну інформацію про умови проїзду у транспорті країн ЄС, бо пільги можуть скасувати у будь-який момент.

Австрія

Тут українці можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом Відня Wiener Linien до кінця вересня.

Для поїздок по всій країні українці можуть оформити квиток «Not-Ticket Ukraine» для безкоштовного проїзду в поїздах ÖBB. Отримати «Not-Ticket Ukraine» можна в поїзді у персоналу або в касах ÖBB на вокзалах. «Not-Ticket Ukraine» діє на всі потяги місцевого та міжміського сполучення ÖBB в Австрії. Квиток є дійсним для 2-го класу потягів. Безкоштовний квиток діє два дні: в день його отримання та на наступний день.

Бельгія

У день прибуття до Бельгії українські біженці можуть скористатися правом безкоштовного проїзду в мережі SNCB. Це міжнародні потяги, що прямують в/із Німеччини, Нідерландів, Люксембургу та Франції. Для цього необхідно пред’явити квиток DB «Helpukraine» або свій український паспорт, ID-картку, або інше посвідчення особи.

Якщо ви залишаєтесь в Бельгії, потрібно зареєструватися в Бюро реєстрації біженців (Refugee Registration Centre), яке знаходиться в палаці Brussels Expo Palais/зала 8 (Heysel). Це дасть змогу безкоштовно переїхати до вашого місця мешкання в Бельгії. В Бюро реєстрації вам буде видано універсальний квиток Fedasil Bulk Ticket.

Болгарія

Тут українці до жовтня цього року можуть безкоштовно їздити у громадському транспорті міста Софія. Для того, щоб скористатися безкоштовним проїздом, потрібно мати документ, що посвідчує особу, та реєстраційну картку тимчасового захисту.

Читайте також В Україні зростуть ціни на проїзд у маршрутках

Болгарська залізниця (БДЖ) разом з Румунським державним залізничним пасажирським оператором CFR Călători пропонують українцям безкоштовні квитки за програмою «HELP UKRAINE». Вони дозволяють користуватися прямими потягами з Румунії до Болгарії та в зворотному напрямку. Для цього треба пред’явити документ, що підтверджує громадянство або прописку в Україні.

Ірландія

Для новоприбулих біженців надається безкоштовний проїзд залізницею Iarnród Éireann або автобусом Bus Éireann від пункту прибуття в Ірландію до кінцевого пункту призначення. Щоб скористатися цією поїздкою, потрібно пред’явити у касі станції відправлення:

український паспорт;

підтвердження прибуття до Ірландії протягом останніх семи днів (наприклад, лист посадкового талону авіакомпанії, порому або електронний лист із підтвердженням);



підтвердження від зареєстрованої благодійної організації, яка бере участь у реагуванні на війну в Україні.

Литва

У Вільнюсі українці, які виїхали з країни через війну, можуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом. Українцям потрібно лише пред’явити контролерам документ, що засвідчує особу. Таким правом можуть скористатися також іноземці, які легально проживали в Україні, але покинули країну через війну та прибули до Вільнюса.

Італія

Українські біженці мають можливість безкоштовно подорожувати потягами Trenitalia протягом щонайбільше 5 днів із моменту в’їзду до Італії, щоб дістатися свого місця призначення. Це стосується міжміських та регіональних сполучень.

Люксембург

Безкоштовний громадський транспорт по всій країні та для всіх. Ви можете подорожувати автобусом, потягом чи трамваєм. Квиток потрібно купувати, лише якщо ви хочете їхати першим класом у поїзді або подорожувати через кордон до Німеччини, Франції чи Бельгії.

Нідерланди

Українці, які в’їхали в Нідерланди та хочуть їхати далі, можуть отримати безкоштовний денний абонемент у будь-якій касі продажу квитків та обслуговування NS на великих залізничних станціях. Треба пред’явити свої українські документи, що посвідчують особу, та квиток на поїзд Німеччини, Бельгії, Франції чи Австрії з терміном дії не більле 24 годин.

Польща

Країна скасувала всі можливості безкоштовного проїзду, які діяли з 24 лютого. Проте є окремі пільги у різних містах:

Щецин дозволив українцям безкоштовно користуватись громадським транспортом до 30 вересня.

В Торуні можна оформити місячний проїзний з поміткою UKR.

У Познані за 1 злотий можна купити соціальний проїзний у пунктах обслуговування клієнтів ZTM строком дії 30 днів. Для цього потрібно отримати Познанську електронну агломераційну картку PEKA.

Румунія

Біженці з України можуть безкоштовно дістатись до Румунії з прикордонного пункту пропуску Паланка, Республіка Молдова. За умови пред’явлення документів, що посвідчують особу та засвідчують в’їзд на територію Румунії, українці можуть отримати безкоштовний «Квиток допомоги Україні» («Ticket Help Ukraine»). Він дійсний для поїздів 2-го класу Regio та Interregio.

Словаччина

Тут діє безкоштовний проїзд для українців у поїздах ZSSK (окрім поїздів IC). Проїзний документ можна отримати в касі або безпосередньо в поїзді, пред’явивши дійсний паспорт, посвідчення особи або інший документ, що підтверджує громадянство України.Правом на безкоштовний квиток можна скористатися у день отримання проїзного документа та впродовж наступних 4 днів, починаючи з дня отримання особистого документу SLOVAK HELP або першого отримання особистого документу, який підтверджує статус тимчасового прихистку.

Угорщина

Біженці з України можуть безкоштовно пересуватися територією Угорщини потягами MÁV-START és a GYSEV з квитками солідарності «Solidarity tickets». Їх потрібно купувати перед поїздкою в касі — вони недоступні в торгових автоматах або онлайн. Також їх можна придбати в потягах у провідників. «Квитки солідарності» дійсні лише для 2-го класу потягів, на маршруті та в часовий проміжок, який зазначено на них.

Португалія

Португальська залізниця CP — Comboios de Portugal пропонує поїздки громадянам України або біженцям із України інших національностей, які в’їжджають на територію Португалії. Подорожувати можна також із тваринами, які в рамках виключень можуть подорожувати без квитків та ідентифікаційних документів. Безкоштовний проїзд діє у міжрегіональних, регіональних та міських поїздах 2-го класу Celta і Intercidades. Щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, в касах чи у потязі потрібно пред’явити паспорт, ідентифікаційний документ громадянина України чи підтвердження про місце проживання.

Читайте також Польща отримає 450 млн євро кредиту на допомогу біженцям з України

Франція

Французька залізнична компанія SNCF надає одну безкоштовну подорож на своїх поїздах по Франції та до інших європейських пунктів призначення виключно людям, які рятуються від війни. Після прибуття на вокзал потрібно підійти до пункту продажу квитків. Щоб отримати квиток, необхідно пред’явити на вокзалі агенту SNCF один із таких документів:- паспорт або посвідчення особи, видані в Україні- квиток німецької залізниці Deutsche Bahn «HELP UKRAINE»- чинну посвідку на проживання для неукраїнців, які тікають від війни- українську карту іноземного резидента в Україні. Така можливість також надається і для отримання квитка для повернення в Україну.

Хорватія

Хорватський перевізник HŽ Putnički надає прво безкоштовних поїздок громадянам України на всіх внутрішніх залізничних маршрутах Хорватії в 2-му класі потягів. При пред’явленні українського паспорта/посвідчення особи/рішення про дозвіл на в’їзд до Республіки Хорватія біженці мають право на отримання безкоштовного транспортного квитка на касі або у потязі.

Чехія

Безкоштовний проїзд для українських біженців у громадському транспорті Праги доступний лише в перші 5 днів після прибуття до країни. Далі є можливість придбати пільговий проїзний: на місяць — 165 крон (209 грн), на квартал — 444 крони (563 грн). Українці мають можливість безкоштовно подорожувати поїздами RegioJet на маршруті Прага-Перемишль, забронювавши квиток у системі бронювання, у тарифі Občan UA.

Швеція

Тут Українці можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у Стокгольмі. Функцію дійсного квитка для поїздок у громадському транспорті виконуватимуть паспорт або ID-картка громадянина України. Покажіть ваш український паспорт або ID-картку на квитковій касі або водію автобуса.

Зручно забронювати та купити квитки на автобус, літак чи поїзд можна з INFOBUS. До речі, бронь на сайті — безкоштовна. Спробуйте самі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.