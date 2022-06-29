В Україні зростуть ціни на проїзд у маршрутках — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні зростуть ціни на проїзд у маршрутках

Особисті фінанси
3080
Так, у червні ціна на проїзд у громадському транспорті в українських містах зросла на 5-10 гривень. При цьому у липні вартість проїзду й надалі продовжуватиме дорожчати.
Зокрема, вже з 2 липня зросте ціна на проїзд у міських маршрутках Одеси — вона підніметься із 10 до 15 гривень за поїздку. Міська рада прийняла це рішення через суттєве підвищення цін на пально-мастильні матеріали, у зв’язку з чим одеські перевізники працюють у збиток. З 2 липня зросте вартість проїзду у маршрутках Одеси. А ось цінник на проїзд у міському електротранспорті (трамваї, тролейбусі) для одеситів не зміниться — він залишиться на рівні 8 гривень за поїздку. З проїзним можна їздити за 7 гривень.
У Рівному також говорять про подорожчання проїзду — перевізники вимагають підвищити вартість проїзду у маршрутках містом до 14 грн, а у тролейбусах — до 10 грн. До причин також відноситься подорожчання дизельного палива, запчастин та паливно-мастильних матеріалів.
Про подорожчання попередили і мешканців Луцька — передбачається, що цінник на проїзд містом підвищиться до 12-15 гривень. При цьому заміські маршрутки вже підняли вартість проїзду. Таким чином, за проїзд із Кульчина до Луцька тепер доведеться віддати замість 14 грн — 25 грн.
До речі, якщо вам потрібно забронювати та купити квитки на автобус або поїзд, це можна зробити безкоштовно за допомогою INFOBUS
Забронювати та купити квитки на INFOBUS 👛
За матеріалами:
expert.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.