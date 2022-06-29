В Україні зростуть ціни на проїзд у маршрутках — Finance.ua

В Україні зростуть ціни на проїзд у маршрутках Вчора 19:15 — Особисті фінанси

Так, у червні ціна на проїзд у громадському транспорті в українських містах зросла на 5-10 гривень. При цьому у липні вартість проїзду й надалі продовжуватиме дорожчати.

Зокрема, вже з 2 липня зросте ціна на проїзд у міських маршрутках Одеси — вона підніметься із 10 до 15 гривень за поїздку. Міська рада прийняла це рішення через суттєве підвищення цін на пально-мастильні матеріали, у зв’язку з чим одеські перевізники працюють у збиток. З 2 липня зросте вартість проїзду у маршрутках Одеси. А ось цінник на проїзд у міському електротранспорті (трамваї, тролейбусі) для одеситів не зміниться — він залишиться на рівні 8 гривень за поїздку. З проїзним можна їздити за 7 гривень.

У Рівному також говорять про подорожчання проїзду — перевізники вимагають підвищити вартість проїзду у маршрутках містом до 14 грн, а у тролейбусах — до 10 грн. До причин також відноситься подорожчання дизельного палива, запчастин та паливно-мастильних матеріалів.

Про подорожчання попередили і мешканців Луцька — передбачається, що цінник на проїзд містом підвищиться до 12-15 гривень. При цьому заміські маршрутки вже підняли вартість проїзду. Таким чином, за проїзд із Кульчина до Луцька тепер доведеться віддати замість 14 грн — 25 грн.

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