Польща отримає 450 млн євро кредиту на допомогу біженцям з України — Finance.ua

Польща отримає 450 млн євро кредиту на допомогу біженцям з України Вчора 12:20 — Особисті фінанси

Польща отримає 450 млн євро кредиту на допомогу біженцям з України

Банк розвитку Ради Європи схвалив надання Польщі рекордної позики в розмірі 450 мільйонів євро для допомоги біженцям з України.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Кошти підуть на часткове фінансування «Фонду допомоги» польського уряду, який допомагає компенсувати витрати підприємств, що допомагають українським біженцям.

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Крім того, позику також скерують на одноразові виплати, оплату житла та щомісячну грошову допомогу на дітей.

Зазначається, що кошти будуть передані насамперед місцевій владі, міністерствам у справах сім’ї та соціальної політики, освіти і науки та охорони здоров’я, а також інституту соціального страхування.

У Польщі наразі проживають понад чотири мільйони біженців з України, переважно жінки з дітьми і люди похилого віку.

Як повідомлялось, з 1 липня уряд Польщі більше не буде платити 40 злотих (близько 276 грн) на день на харчування і проживання біженців з України.

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Європейська правда За матеріалами:

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