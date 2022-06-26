Польща отримає 450 млн євро кредиту на допомогу біженцям з України — Finance.ua
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Польща отримає 450 млн євро кредиту на допомогу біженцям з України

Особисті фінанси
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Польща отримає 450 млн євро кредиту на допомогу біженцям з України
Польща отримає 450 млн євро кредиту на допомогу біженцям з України
Банк розвитку Ради Європи схвалив надання Польщі рекордної позики в розмірі 450 мільйонів євро для допомоги біженцям з України.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Кошти підуть на часткове фінансування «Фонду допомоги» польського уряду, який допомагає компенсувати витрати підприємств, що допомагають українським біженцям.
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Крім того, позику також скерують на одноразові виплати, оплату житла та щомісячну грошову допомогу на дітей.
Зазначається, що кошти будуть передані насамперед місцевій владі, міністерствам у справах сім’ї та соціальної політики, освіти і науки та охорони здоров’я, а також інституту соціального страхування.

Корисна інформація для тих, хто зараз за кордоном 🧐

У Польщі наразі проживають понад чотири мільйони біженців з України, переважно жінки з дітьми і люди похилого віку.
Як повідомлялось, з 1 липня уряд Польщі більше не буде платити 40 злотих (близько 276 грн) на день на харчування і проживання біженців з України.
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За матеріалами:
Європейська правда
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