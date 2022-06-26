Польща отримає 450 млн євро кредиту на допомогу біженцям з України — Finance.ua

Польща отримає 450 млн євро кредиту на допомогу біженцям з України
Банк розвитку Ради Європи схвалив надання Польщі рекордної позики в розмірі 450 мільйонів євро для допомоги біженцям з України.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Кошти підуть на часткове фінансування «Фонду допомоги» польського уряду, який допомагає компенсувати витрати підприємств, що допомагають українським біженцям.
Крім того, позику також скерують на одноразові виплати, оплату житла та щомісячну грошову допомогу на дітей.
Зазначається, що кошти будуть передані насамперед місцевій владі, міністерствам у справах сім’ї та соціальної політики, освіти і науки та охорони здоров’я, а також інституту соціального страхування.
Корисна інформація для тих, хто зараз за кордоном 🧐
У Польщі наразі проживають понад чотири мільйони біженців з України, переважно жінки з дітьми і люди похилого віку.
Як повідомлялось, з 1 липня уряд Польщі більше не буде платити 40 злотих (близько 276 грн) на день на харчування і проживання біженців з України.
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