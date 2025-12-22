День фінансів: €2,3 млрд від ЄС, компенсація автоцивілки для ветеранів у «Дії», доступ до банківських рахунків Сьогодні 17:45

Понеділок, 22 грудня. Українці готуються до зимових свят. Війна та економічні виклики змінили наші пріоритети, але не відібрали бажання жити. Тому Finance.ua вирішив порахувати, у яку суму обійдеться святкування Нового року та Різдва у різних форматах — від затишної домашньої вечері до вікенду в Європі:

Транш від ЄС

Україна отримала €2,3 млрд у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Для отримання чергового регулярного траншу від ЄС Україна успішно виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Як розповіла Роксолана Підласа, бюджетний комітет Верховної Ради погодив рішення уряду про здійснення понадпланових запозичень у 2025 році на суму до 55 млрд грн. За її словами, це дозволить Мінфіну розмістити додаткові ОВДП і сформувати резерв коштів на перший квартал 2026 року.

Санкцій проти рф

Рада Європейського Союзу продовжила дію економічних обмежувальних заходів проти росії ще на шість місяців — до 31 липня 2026 року. Наразі санкції охоплюють широкий спектр секторальних заходів. Вони передбачають обмеження у сферах торгівлі, фінансів, енергетики, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Компенсація автоцивілки для ветеранів

У застосунку «Дія» з’явилась нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ — компенсація автоцивілки. Подати заяву можуть захисники та захисниці, які мають посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни у Дії та оформили автоцивілку з ветеранською пільгою після 1 січня 2025 року.

🚗 Компенсація доступна для авто з об’ємом двигуна до 2 500 см³ або для електромобілів потужністю до 100 кВт. Транспортний засіб не повинен використовуватися для таксі або вантажних перевезень.

Доступ до банківських рахунків

Як розповіла керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух, ДПС не потребуватиме постійного моніторингу стану банківського рахунку усіх громадян України. Відкриття податківцям доступу до банківської таємниці потрібне для перевірки ризикових фізосіб.

🗨️ «Коли ми говоримо про доступ до банківської інформації, це виключно до тих суб’єктів господарювання, які мають ознаки ризикованості. Наприклад, коли використовують дропів, розкидають гроші на картки, — це все незаконне використання», — пояснила Карнаух.

Тарифи на розподіл газу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг уперше з 2021 року переглянула тарифи операторів газорозподільних мереж на послуги з розподілу природного газу для непобутових споживачів на 2026 рік. Підвищення відбуватиметься у 2 етапи. Водночас тарифи на розподіл природного газу для побутових споживачів не змінюються.

Інвестиційні проєкти

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще два кейси:

Список містить вже 458 проєктів, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства.

Також в НКЦПФР пояснили , для чого в Україні хочуть запустити новий фінансовий інструмент — особові інвестиційні рахунки. У комісії очікують, що запровадження ОІР дозволить залучити в економіку кошти, які сьогодні не працюють, та збільшити податкові надходження без ризику для державного бюджету.

Зростання зарплат і курс на інклюзію

Український ринок праці у 2025 році демонструє обережну стабілізацію попри повномасштабну війну. Зарплата залишається одним із головних інструментів конкуренції роботодавців за працівників в умовах стійкого кадрового дефіциту. На 2026 рік зростання зарплат планують уже 56% роботодавців — у середньому на 10−20%.

Детальніше про те, як ринок праці почувається під час війни, розповідаємо тут

Ціни і попит на житло

Дані НБУ свідчать , що активність на ринку житла майже незмінна вже півтора року. Високі безпекові ризики відмовляють українців від купівлі житла, а внутрішня міграція також дедалі менше підживлює попит. Ринок житла зараз найактивніший у Києві, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Заробити на iPhone 17 Pro — завдання із зірочкою

Не так давно Apple представила нову лінійку iPhone, яка вже надійшла у продаж у всьому світі. Дослідження агентства SaaS-дизайну Tenscope показало , що найменше часу на купівлю iPhone 17 Pro з обсягом пам’яті 256 ГБ потрібно мешканцям Люксембургу — близько 3 робочих днів. Водночас в Індії на придбання такого ж смартфона знадобиться приблизно 160 робочих днів. Середній показник по всіх досліджених країнах становить близько 26 робочих днів.

📱 Україна до рейтингу не потрапила, але якщо рахувати середній показник зарплати 26 499 грн (а це дані Держстату за липень 2025 року), на базовий iPhone 17 Pro за ціною США знадобиться близько 50 днів роботи.

