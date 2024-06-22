ТОП-5 неудобных вопросов, которые следует задать работодателю на собеседовании — Finance.ua

ТОП-5 неудобных вопросов, которые следует задать работодателю на собеседовании Сегодня 12:05 — Личные финансы

ТОП-5 неудобных вопросов, которые следует задать работодателю на собеседовании, Фото: freepik

Обычно на собеседовании работодатель задает вопросы кандидату, оценивая его соответствие должности. Однако собеседование — это не односторонний процесс. Соискателю также следует задавать вопросы работодателю, ведь он тоже ищет лучшее место для работы и должен узнать максимум, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Специалисты budni.robota.ua собрали несколько вопросов, возможно, не совсем удобных для работодателя, которые точно помогут понять, стоит ли тратить время и силы на него.

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Вопрос 1. Каковы перспективы развития на этом посту

Для начала вы должны понимать карьерные планы для себя: что действительно важно, куда вы движетесь и кем себя видите в перспективе. Тогда ответ работодателя будет полезен вам.

От рекрутера здесь важно услышать о четких путях развития для конкретной должности: как вертикальных, так и горизонтальных. Также этот ответ покажет, готова ли компания вкладываться в своих сотрудников и развивать их навыки.

Хорошо, если в ней звучит конкретика без размытых «Вы получите опыт работы в крутой команде», а что-то вроде «Наша компания постоянно развивается, у вас будет возможность получить компенсацию обучения (хорошо, если укажут, какого именно), а также расширение круга обязанностей и возможность впоследствии возглавить команду».

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Этот вопрос, в частности, покажет работодателю ваш интерес к работе в этой компании на далекую перспективу, стремление к результату и саморазвитию.

Вопрос 2. Есть ли дополнительные обязанности в должности, кроме озвученных ранее

Кандидатам может казаться, что это неважный вопрос, потому что все обязанности прописаны в вакансии, еще и обсуждены ранее.

Однако это не так, ведь иногда работодатель может не рассказать о расширении зоны ответственности, которое предусматривается в этой должности впоследствии.

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Также здесь вы можете узнать некоторые важные нюансы командировок или специфических негласных обязанностей.

Вопрос 3. Какие результаты вы ожидаете от специалиста на этом посту

Ответ на этот вопрос позволит понять, насколько вам импонируют ожидания работодателя и готовы ли вы их осуществить, достаточно ли у вас опыта и навыков для этого.

Нелишним также будет спросить о том, какие проекты вы будете реализовывать, за счет каких ресурсов и в какие сроки.

Также уточните о КРІ. Ведь именно они будут влиять на развитие вашей карьеры и финансовое вознаграждение. Таким образом, вы узнаете и цели компании, и то, чем они измеряются.

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Специалисты отмечают, что нужно уточнить, от чего будут зависеть ваши КРІ и заработная плата на основе них. Иногда обязанности и цели одни, а КРІ составляются на основе выполнения совсем других показателей.

Вопрос 4. Как работники на подобных должностях преуспевали

Показателем ответственного работодателя является низкая текучесть кадров, когда большинство сотрудников работают более года-двух. А если среди этих работников есть реальные истории успеха — еще лучше.

Ведь это не на словах показывает, что компания ценит своих сотрудников, вкладывается в их развитие и позволяет развиваться.

В таких компаниях работники часто приходят на самые низкие позиции и достигают карьерных высот.

Вопрос 5. Насколько часто у работников случаются овертаймы

Сегодня трудно представить любую работу, которая вписывается только в рамки отведенного рабочего времени, без просьб задержаться или хотя бы сообщений в рабочие чаты в свободное время. Поэтому лучше узнать о рабочей нагрузке заранее и понять, как она впишется в ваш work-life balance.

Во время этого вопроса важно быть мягкими и тактичными, чтобы у рекрутера не создалось впечатление, что вы вообще не хотите работать.

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Объясните, что вы без проблем задержитесь при необходимости, но должны знать, будете ли у вас свободное время, на которое рассчитываете.

Если же переработки в компании встречаются довольно часто, уточните, компенсируются ли они как-то.

В конце собеседования, когда вы уже задали все свои вопросы, можно сказать, что вы заинтересованы в этой работе и вам импонирует компания, и если у рекрутера есть вопросы или сомнения относительно вашей кандидатуры — готовы их обсудить.

Так у вас будет возможность напоследок напомнить о своих преимуществах, уже на основе ваших вопросов, и даже развеять сомнения работодателя.

18 903 грн. Напомним, по данным Госстата, средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5% по сравнению с показателем в прошлом году. В I квартале 2024 года она составляла

9639 грн (в ценах апреля 2024 года этот показатель составил 8611 грн). По подсчетам Министерства социальной политики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2025 году составит(в ценах апреля 2024 года этот показатель составил 8611 грн).

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