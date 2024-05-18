Менее опытный кандидат с навыками работы с ИИ или более опытный без них: кого выберут руководители — исследование
Руководители скорее примут на работу менее опытного работника, но с навыками работы с ИИ, чем более опытного кандидата без них.
Об этом говорится в отчете Microsoft и LinkedIn об использовании ИИ на работе.
Исследование основывается на опросе 31 тыс. человек из 31 страны, данных с платформы LinkedIn, Microsoft 365 и исследовании клиентов из списка Fortune 500.
Большинство сотрудников используют ИИ по собственной инициативе
79% руководителей считают ИИ решающим для конкурентоспособности. Однако 60% опрошенных руководителей отметили, что у их компании нет стратегии внедрения ИИ в свою работу.
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Поэтому люди, занимающиеся умственным трудом, не ждут, пока компании осознают их потребность в использовании ИИ, и делают это самостоятельно.
В общей сложности 75% работников используют ИИ для работы. 78% из них пользуются самостоятельно выбранными инструментами.
Поэтому компании теряют преимущества стратегического использования ИИ в больших масштабах. А также это чревато утечкой данных компании.
Для работников ИИ поднимает планку и разрушает карьерный потолок
Изучение ИИ дает новые возможности для карьерного роста и переквалификации.
69% респондентов уверены, что ИИ поможет им побыстрее получить повышение на работе. А 79% говорят, что навыки ИИ расширят их возможности трудоустройства.
Руководители охотнее нанимают работников с навыками ИИ
66% руководителей не наняли бы специалиста без навыков работы с ИИ. А 71% скорее примут на работу менее опытного кандидата с навыками ИИ, чем более опытного кандидата без них.
22% рекрутеров ответили, что обновляют описания должностных обязанностей, чтобы добавить к ним использование генеративного ИИ.
Хотя руководители признают ценность привлечения новых сотрудников со способностями к ИИ, они не способствуют развитию собственных работников.
Только 39% людей во всем мире, использующих ИИ на работе, прошли обучение по его использованию в своих компаниях.
И только 25% компаний в этом году планируют предложить обучение по генеративному ИИ.
ИИ создает новые рабочие роли
12% рекрутеров отметили, что они уже создают новые роли, связанные с использованием генеративного ИИ.
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Например, руководитель отдела искусственного интеллекта становится новой обязательной лидерской ролью — эта должность утроилась за последние пять лет и выросла более чем на 28% в 2023 году.
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