Менее опытный кандидат с навыками работы с ИИ или более опытный без них: кого выберут руководители — исследование Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Менее опытный кандидат с навыками работы с ИИ или более опытный без них: кого выберут руководители — исследование

Руководители скорее примут на работу менее опытного работника, но с навыками работы с ИИ, чем более опытного кандидата без них.

Об этом говорится в отчете Microsoft и LinkedIn об использовании ИИ на работе.

Исследование основывается на опросе 31 тыс. человек из 31 страны, данных с платформы LinkedIn, Microsoft 365 и исследовании клиентов из списка Fortune 500.

Большинство сотрудников используют ИИ по собственной инициативе

79% руководителей считают ИИ решающим для конкурентоспособности. Однако 60% опрошенных руководителей отметили, что у их компании нет стратегии внедрения ИИ в свою работу.

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Поэтому люди, занимающиеся умственным трудом, не ждут, пока компании осознают их потребность в использовании ИИ, и делают это самостоятельно.

В общей сложности 75% работников используют ИИ для работы. 78% из них пользуются самостоятельно выбранными инструментами.

Поэтому компании теряют преимущества стратегического использования ИИ в больших масштабах. А также это чревато утечкой данных компании.

Для работников ИИ поднимает планку и разрушает карьерный потолок

Изучение ИИ дает новые возможности для карьерного роста и переквалификации.

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69% респондентов уверены, что ИИ поможет им побыстрее получить повышение на работе. А 79% говорят, что навыки ИИ расширят их возможности трудоустройства.

Руководители охотнее нанимают работников с навыками ИИ

66% руководителей не наняли бы специалиста без навыков работы с ИИ. А 71% скорее примут на работу менее опытного кандидата с навыками ИИ, чем более опытного кандидата без них.

22% рекрутеров ответили, что обновляют описания должностных обязанностей, чтобы добавить к ним использование генеративного ИИ.

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Хотя руководители признают ценность привлечения новых сотрудников со способностями к ИИ, они не способствуют развитию собственных работников.

Только 39% людей во всем мире, использующих ИИ на работе, прошли обучение по его использованию в своих компаниях.

И только 25% компаний в этом году планируют предложить обучение по генеративному ИИ.

ИИ создает новые рабочие роли

12% рекрутеров отметили, что они уже создают новые роли, связанные с использованием генеративного ИИ.

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Например, руководитель отдела искусственного интеллекта становится новой обязательной лидерской ролью — эта должность утроилась за последние пять лет и выросла более чем на 28% в 2023 году.

Dou По материалам:

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