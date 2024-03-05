Илон Маск заявил, что искусственный интеллект вызовет дефицит электроэнергии уже в 2025 году — Finance.ua

Илон Маск заявил, что искусственный интеллект вызовет дефицит электроэнергии уже в 2025 году Сегодня 18:43 — Энергетика

Илон Маск заявил, что искусственный интеллект вызовет дефицит электроэнергии уже в 2025 году

Видением будущего и страхами относительно электроэнергии основатель Tesla и SpaceX поделился на конференции Bosch Connected World.

О выступлении предпринимателя рассказали журналисты New Atlas.

Илон Маск — генеральный директор и основатель компании Tesla — выступил в дистанционном режиме на конференции Bosch Connected World. Помимо планов компании по развитию беспилотных автомобилей и человекоподобных роботов, предприниматель озвучил опасения, связанные со стремительным развитием технологий.

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«Я никогда не видел, чтобы какая-то технология развивалась быстрее, чем эта. Дефицит чипов, возможно, уже позади, но искусственный интеллект и электромобили развиваются такими хищническими темпами, что в следующем году мир столкнется с перебоями в поставках электроэнергии и трансформаторов», — подчеркнул миллиардер.

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Количество вычислений ИИ увеличивается в 10 раз каждые шесть месяцев, отметил Маск. Этот процесс не может продолжаться с такой высокой скоростью вечно, поэтому он будет постепенно замедляться. Поскольку кризис полупроводников уже преодолел мир, следующим узким местом станет производство электроэнергии и работа электросетей, считает предприниматель.

«Следующим дефицитом будет электричество. Они не могут найти достаточно электричества для всех чипов. Я думаю, что в следующем году вы увидите, что они просто не смогут найти достаточно электричества для работы всех чипов», — заявил Илон Маск.

itechua По материалам:

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