Укрзализныця назначила дополнительные поезда на популярные направления — Finance.ua

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на популярные направления Сегодня 13:36 — Личные финансы

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на популярные направления

Укрзализныця назначила ряд дополнительных рейсов между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом.

Поезд № 291/292 Киев — Львов — Киев будет курсировать из Киева и Львова: 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 2 28, 31 июля. 🚂 Поезд № 265/266 Киев — Одесса — Киев будет курсировать из Киева и Одессы: 27, 28, 29, 30 июня.

Поезд № 159/160 Киев — Трускавец будет отправляться из Киева и Трускавца: 29, 30 июня, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28.

Поезд № 168/167 Львов — Одесса будет отправляться из Львова и Одессы: 27, 29 июня, также 4, 6, 11, 13, 18, 20 июля.

В составе назначенных поездов будут курсировать купейные вагоны, но с сидячими местами.

Обращаем внимание: при выборе мест в купейных вагонах с сидячей схемой нечетные места расположены у окна, а четные — ближе к двери купе.

Билеты на поезда будут доступны вскоре онлайн:

на сайте;

в мобильном приложении Укрзализныци;

в кассах вокзалов.

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