ТОП-7 советов, как развить полезные финансовые навыки — Finance.ua

ТОП-7 советов, как развить полезные финансовые навыки Сегодня 20:58 — Личные финансы

ТОП-7 советов, как развить полезные финансовые навыки

Очень важно сформировать свои финансовые привычки не тогда, когда у вас уже много денег, а тогда, когда вы учитесь распоряжаться небольшими первыми деньгами и заработками.

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Финкульт рассказал, как начать строить финансовый фундамент, который будет держать вас потом, когда денег станет больше.

Ведите учет каждой гривны

Записывайте доходы и все расходы каждый день — даже 10 грн на кофе. Это поможет проконтролировать, куда именно пропадают деньги. Осознание — первый шаг к контролю собственных финансов.

Правило «заплати себе первому»

Получили стипендию, подработку, кешбэк — отложите хотя бы 5 или 10%. Автоматически. Это создаст «финансовую подушку безопасности», которая придаст уверенность и свободу.

Учитесь говорить «нет» импульсивным тратам

Если увидели акцию, скидку, то сделайте паузу в 72 часа перед спонтанной покупкой и тогда решите, нужна ли она вам.

Определите свой «финансовый минимум»

Посчитайте, сколько вам нужно на базовые вещи: еду, транспорт, коммуналку. Все, что больше представляет собой возможность инвестиции в будущее: обучение, курсы, сбережения.

Определите и начните «финансовую привычку № 1» на 5 минут в день

Каждый день получайте в течение 5 минут новую информацию по финансовой грамотности: статью, подкаст или видео. Малыми шагами вы будете знать больше через нескольких месяцев.

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Избегайте долгов

Пытайтесь не влезать в кредиты «до зарплаты» и рассрочки на развлечения. Если уже есть долг, то составьте четкий план его закрытия. Своевременный возврат долгов — тоже финансовая привычка.

Ищите доход, а не экономию на всем

Нужно не меньше тратить, а больше зарабатывать. Просмотрите свои профессиональные умения — возможно, уже сегодня вы можете начать репетиторство, фриланс или онлайн-продажи.

Раньше мы писали , как правильно просить о повышении зарплаты. Важно выбрать правильный момент, чтобы добиться успеха. К примеру, просить повышения зарплаты можно после завершения важного проекта, где вы показали ощутимый результат.

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