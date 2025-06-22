Коли та як краще просити про підвищення зарплати — Finance.ua

Коли та як краще просити про підвищення зарплати Сьогодні 14:23 — Особисті фінанси

Коли та як краще просити про підвищення зарплати

Підвищення заробітної плати — це про визнання цінності працівника у команді, карʼєрне зростання та заохочення. Якщо роботодавець самостійно не ініціює збільшення фінансової винагороди, працівнику потрібно самостійно це зробити.

Фахівці budni.robota.ua зібрали поради, як правильно просити про підвищення зарплати.

Коли краще просити підвищення зарплати

Важливо обрати правильний момент, щоб досягти успіху. Наприклад, просити підвищення зарплати можна після завершення важливого проєкту, де ви показали відчутний результат.

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Також багато компаній проводять performance review — можливість для перегляду зарплат у річних чи піврічних оцінках.

Якщо обсяг вашої роботи збільшився, навантаження зросло, ви довго працюєте в компанії та маєте великий список досягнень — це теж вагомі аргументи для перегляду фінансової винагороди.

Проте не варто просити підвищення зарплати, коли в компанії криза, скорочення або коли керівництво перевантажене.

Як підготуватися до розмови

Підготуйте аргументи. Прохання про підвищення зарплати повинне ґрунтуватися на реальних прикладах та доказах цінності для компанії.

Наводьте приклади, конкретні досягнення, цифри та KPI. Це допоможе підкреслити вашу цінність як працівника та продемонструє, як саме ви допомагаєте бізнесу зростати, економити або досягати стратегічних цілей.

Наприклад: «За останні 6 місяців я закрив (ла) 3 ключові проєкти, які принесли компанії понад 2 млн грн доходу. Крім того, я взяв (ла) на себе функції керівника у відділі X».

Проаналізуйте ринок праці та дослідіть ринкову заробітну плату на аналогічній позиції.

Не погрожуйте звільненням та не ставте ультиматуми. Уникайте аргументів на кшталт «мені потрібно більше грошей через зростання витрат» або «я давно тут працюю, і пора отримати підвищення».

Натомість, можна почати з наступного: «Я хотів (ла) б обговорити можливість перегляду моєї зарплати з огляду на мої останні досягнення та розширення обов’язків. Мені важливо продовжувати зростати в компанії й почуватися справедливо винагородженим (ою)».

Підготуйте відповіді на можливі питання керівника:

що саме ви зробили?

чому вважаєте, що заслуговуєте на підвищення зарплати саме зараз?

які у вас подальші цілі?

Що робити, якщо відмовили у підвищенні зарплати

Залишайтеся спокійним та продовжуйте діалог. Дізнайтеся, які критерії потрібно виконати для підвищення, коли знову можна повернутися до цієї розмови та що варто покращити, аби збільшилась фінансова винагорода.

Разом із начальником складіть конкретний план дій та вкажіть контрольні точки.

Корисні поради:

Фіксуйте досягнення. Створіть файл чи таблицю, де занотовуватимете успіхи, щоб мати під рукою всі аргументи; Не зволікайте. Якщо ви давно працюєте в компанії й не отримуєте підвищення — це сигнал про те, що час рухатися далі й шукати нову роботу. Розвивайте soft skills. Роботодавці цінують не лише продуктивність, а й вміння співпрацювати, гнучкість та ініціативу.

Нагадаємо, за даними дослідження Work.ua, уже пів року на українському ринку праці зберігається тенденція: середня зарплата зростає щомісяця приблизно на 500 грн. У травні вона сягнула 25 000 грн.

Найпомітніше зросли зарплати у таких категоріях:

«Логістика, склад, ЗЕД» — 24 000 грн, +4%;

«Сільське господарство, агробізнес» — 27 500 грн, +3%;

«Нерухомість» — 52 500 грн, +3%.

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