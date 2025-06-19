Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їхньої роботи (дослідження) — Finance.ua

Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їхньої роботи (дослідження) Сьогодні 20:00 — Фінтех і Картки

Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їхньої роботи (дослідження)

За останні два роки відсоток працівників у США, які кажуть, що використовували штучний інтелект на своїй посаді кілька разів на рік або частіше, зріс майже вдвічі, з 21% до 40%.

Про це йдеться у дослідженні Gallup.

Читайте також Техногіганти хочуть 10 років без правил для ШІ в США

Часте використання штучного інтелекту (кілька разів на тиждень або частіше) також майже вдвічі зросло, з 11% до 19% з моменту першого вимірювання Gallup у 2023 році. Щоденне використання подвоїлося лише за останні 12 місяців, з 4% до 8%.

Де зростає викорстання ШІ

Впровадження штучного інтелекту зросло переважно на посадах «білих комірців». 27% відсотків працівників «білих комірців» повідомляють про часте використання штучного інтелекту на роботі, що на 12 процентних пунктів більше, ніж у 2024 році.

Галузі з найвищим відсотком частих користувачів штучного інтелекту включають:

технології (50%),

професійні послуги (34%),

фінанси (32%).

Для порівняння, повідомлення про часте використання штучного інтелекту виробничими та прямими працівниками залишалися практично незмінними протягом останніх двох років, змістившись з 11% у 2023 році до 9% у 2025 році.

Часте використання ШІ також частіше зустрічається серед лідерів (визначених як менеджери менеджерів) — 33%. Вони вдвічі частіше, ніж окремі учасники (16%), кажуть, що використовують ШІ кілька разів на тиждень або частіше.

Лише 15% працівників кажуть, що дуже або досить ймовірно, що автоматизація, роботи чи штучний інтелект ліквідують їхню роботу протягом наступних п’яти років, що не змінилося порівняно з показниками 2023 та 2024 років.

Читайте також OpenAI презентував свою найрозумнішу ШІ-модель

Деякі галузі, такі як технології (21%), роздрібна торгівля (21%) та фінанси (20%), частіше за інших вважають, що штучний інтелект ліквідує їхню роботу.

Довідка Finance.ua:

Законодавчі збори штату Нью-Йорк затвердили законопроєкт RAISE, спрямований на запобігання катастрофам, пов’язаним із передовими ШІ-моделями. Документ зобов’язує великі компанії й лабораторії, включно з OpenAI, Google та Anthropic, публікувати звіти про безпеку і повідомляти про серйозні інциденти.

Компанія OpenAI презентувала нову модель штучного інтелекту o3-pro — це оновлена версія моделі o3, яка спеціалізується на логічному мисленні.

Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.