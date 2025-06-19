Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їхньої роботи (дослідження) — Finance.ua
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Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їхньої роботи (дослідження)

Фінтех і Картки
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Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їхньої роботи (дослідження)
Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їхньої роботи (дослідження)
За останні два роки відсоток працівників у США, які кажуть, що використовували штучний інтелект на своїй посаді кілька разів на рік або частіше, зріс майже вдвічі, з 21% до 40%.
Про це йдеться у дослідженні Gallup.
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Часте використання штучного інтелекту (кілька разів на тиждень або частіше) також майже вдвічі зросло, з 11% до 19% з моменту першого вимірювання Gallup у 2023 році. Щоденне використання подвоїлося лише за останні 12 місяців, з 4% до 8%.
Лише 16% працівників вважають, що ШІ є корисним для їхньої роботи (дослідження)
Де зростає викорстання ШІ
Впровадження штучного інтелекту зросло переважно на посадах «білих комірців». 27% відсотків працівників «білих комірців» повідомляють про часте використання штучного інтелекту на роботі, що на 12 процентних пунктів більше, ніж у 2024 році.
Галузі з найвищим відсотком частих користувачів штучного інтелекту включають:
  • технології (50%),
  • професійні послуги (34%),
  • фінанси (32%).
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Для порівняння, повідомлення про часте використання штучного інтелекту виробничими та прямими працівниками залишалися практично незмінними протягом останніх двох років, змістившись з 11% у 2023 році до 9% у 2025 році.
Часте використання ШІ також частіше зустрічається серед лідерів (визначених як менеджери менеджерів) — 33%. Вони вдвічі частіше, ніж окремі учасники (16%), кажуть, що використовують ШІ кілька разів на тиждень або частіше.
Лише 15% працівників кажуть, що дуже або досить ймовірно, що автоматизація, роботи чи штучний інтелект ліквідують їхню роботу протягом наступних п’яти років, що не змінилося порівняно з показниками 2023 та 2024 років.
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Деякі галузі, такі як технології (21%), роздрібна торгівля (21%) та фінанси (20%), частіше за інших вважають, що штучний інтелект ліквідує їхню роботу.

Довідка Finance.ua:

  • Законодавчі збори штату Нью-Йорк затвердили законопроєкт RAISE, спрямований на запобігання катастрофам, пов’язаним із передовими ШІ-моделями. Документ зобов’язує великі компанії й лабораторії, включно з OpenAI, Google та Anthropic, публікувати звіти про безпеку і повідомляти про серйозні інциденти.
  • Компанія OpenAI презентувала нову модель штучного інтелекту o3-pro — це оновлена версія моделі o3, яка спеціалізується на логічному мисленні.
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За матеріалами:
Finance.ua
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