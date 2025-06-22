Перша робота в ІТ: Найкращі напрямки для новачків — Finance.ua

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Перша робота в ІТ: Найкращі напрямки для новачків

Особисті фінанси
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Перша робота в ІТ: Найкращі напрямки для новачків
Перша робота в ІТ: Найкращі напрямки для новачків
Багатьох приваблює ІТ, адже у цій сфері є багато переваг: високі зарплати, можливість працювати віддалено, а також стабільність. Проте потрапити в ІТ — задача з зірочкою: лише 35% початківців змогли знайти роботу за останній рік, 17% шукають її понад рік, а 43% подалися на 20 і більше вакансій.
Фахівці Dou виокремили найбільш перспективні для початківців напрями роботи.

ТОП напрямів для новачка в ІТ

Marketing and Communications

Серед переваг: багато вакансій для новачків, низька конкуренція, пристойні зарплати та є можливість віддаленої роботи.
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Support

Хоча ця категорія є не дуже популярною серед кандидатів, кількість вакансій для людей без досвіду тут одна з найвищих, а багато ІТ-фахівців починали саме як фахівці підтримки. Часто ще й можна працювати віддалено.

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3−5 місця в рейтингу найкращих спеціалізацій для початківців ділять розробка, Sales and Business development і аналітика.

Розробка

Ця спеціалізація є найбільшою в ІТ, саме тому тут багато вакансій, зокрема і для початківців. Варто зауважити, що конкуренція тут досить висока.
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Серед переваг: високі медіанні зарплати у досвідчених фахівців та можливість віддаленої роботи.

Sales and Business development

Хоча зарплати у фахівців з продажів не найвищі, у цій спеціалізації багато вакансій, нижча від середнього конкуренція серед кандидатів, є можливість отримувати грошові бонуси та працювати віддалено.

Аналітика

Цей напрям є популярним серед кандидатів, тому конкуренція тут досить висока, хоча і вакансій для аналітиків вистачає.
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Переваги — високі зарплати як на старті, так і у досвідчених фахівців, проте в багатьох випадках необхідно працювати в офісі.
6−9 місця в рейтингу ділять QA, Data Science/ML/AI, DevOps та фінанси.
Раніше QA був основним способом «увійти в ІТ», але зараз на одну вакансію без досвіду припадає в середньому 85 кандидатів. Ще складніше стартувати в Data Science, AI чи DevOps — попри привабливі перспективи, початківцям тут майже не залишають шансів.
Перша робота в ІТ: Найкращі напрямки для новачків
Де новачки найчастіше знаходять роботу:
  • половина тих, хто влаштувався в ІТ у 2024 році, починали у компаніях із командою до 200 осіб;
  • найбільше новачків працюють у продуктових (48%) та сервісних компаніях (35%);
  • у продуктових компаніях частіше беруть на роботу маркетологів, аналітиків, дизайнерів та фахівців з HR, рекрутингу і навчання;
  • у сервісних — Project Managers, DevOps, розробники та фахівці з роботи з даними (Data Science/Engineer/ML/AI). Великий попит на останніх також у стартапах.
Нагадаємо, найменше вакансій в ІТ з 2022 року зафіксовано у категоріях Artists (25 вакансій) та Ruby (8 вакансій).
Водночас для дизайнерів та Support кількість вакансій повернулася на довоєнний рівень — понад 300 та на місяць відповідно. За даними дослідження, було опубліковано 386 вакансій у сфері miltech — на одну припадало в середньому вісім відгуків.
У травні зафіксовано рекордну кількість вакансій у таких категоріях:
  • Embedded — 69;
  • Engineering Manager — 48;
  • Security — 93.
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За матеріалами:
Dou
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