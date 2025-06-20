Каждый второй руководитель сожалеет о сокращении персонала из-за ИИ — Finance.ua

Каждый второй руководитель сожалеет о сокращении персонала из-за ИИ Сегодня 06:44 — Личные финансы

Каждый второй руководитель сожалеет о сокращении персонала из-за ИИ

Многие компании поддались ажиотажу вокруг искусственного интеллекта. Ведь в начале внедрения технологии звучали заявления: ИИ позволит нанимать меньшее количество работников и уменьшит расходы на зарплаты. Но роботы еще не готовы заменить людей.

Недавний опрос Orgvue свидетельствует о том, что около 40% руководителей сократили штат ради интеграции AI-технологий, и из них 55% пожалели об этом, пишет Morning Brew.

По данным S&P Global, 42% компаний в 2025 году отказались от своих пилотных проектов с искусственным интеллектом (в прошлом году таких было всего 17%).

Некоторые бизнес-лидеры провозгласили ИИ «работником месяца», но затем изменили свою политику.

Вот несколько примеров:

Klarna. Генеральный директор финтех-компании Себастиан Семиатковски признал, что поручать ИИ обслуживание клиентов было ошибкой. Ведь люди предпочитают живое общение, а не диалоги с роботами. Правда, Семиатковски не прочь, чтобы ИИ заменил его самого — компания создала ИИ-клона генерального директора, принимающего звонки на горячей линии.

IBM уволила 8000 работников, среди них были и HR-специалисты, которых заменил сервис AskHR на базе ИИ. Но компания в конце концов осознала, что на должностях с «человеческими» названиями лучше работать именно людям.

McDonald’s. Использование ИИ для приема заказов на Макдрайве превратилось в фарс. Например, робот добавлял бекон в мороженое (и это еще не самое худшее).

Duolingo. Генеральный директор Луис фон Ан заявил, что компания становится «AI-first» и внедряет искусственный интеллект во все рабочие процессы. Но после волны критики от пользователей вынужден был пересмотреть это решение.

Стремительное внедрение новых технологий часто было вызвано страхом отстать от конкурентов, охотно пользующихся искусственным интеллектом. Но, как сообщает The Economist, большинство компаний ищут ИИ, который не «умнее», а который действительно работает для их бизнеса.

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