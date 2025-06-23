Двойное гражданство: что изменится для тех, у кого есть денежные и материальные активы (каковы риски) — Finance.ua

Двойное гражданство: что изменится для тех, у кого есть денежные и материальные активы (каковы риски)
Основное и революционное для Украины новшество закона о двойном гражданстве — вводится понятие «множественное гражданство (подданство)», которое подразумевает одновременную принадлежность лица к гражданству (подданству) двух или более государств.
Юристы и правозащитники указывают на ряд рисков, которые содержит в себе новый закон.
Это, в частности, политические риски: лица с множественным гражданством могут быть нелояльными, иметь конфликт интересов, особенно при занятии должностей в органах власти.
Также закон содержит много юридических брешей. Среди прочего не урегулировано, как будет осуществляться контроль за обязанностями таких граждан — например, военная служба, налогообложение, дипломатическая защита
и т. д.
Существует и риск манипуляций — закон может быть использован во избежание ответственности или получения выгоды через другие паспорта.
Не следует забывать и о культурной ассимиляции — ослабление требований к интеграции иностранцев может повлиять на национальную идентичность.
Изменения для людей, владеющих денежными и материальными активами
и для людей, распоряжающихся денежными и материальными активами
Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины предостерегает, что государство может потребовать проверки доходов и активов таких лиц — включая налоги, наличное имущество, денежные средства, налогообложение, аспекты военной службы, дипломатическую защиту
и т. д.
Сам факт множественного гражданства может поставить человека в статус налогового резидента другой страны, даже без намерения человека. Это чревато риском двойного налогообложения, если физическое лицо становится налоговым резидентом другого государства: без соответствующего отчетного механизма Украина и иностранные налоговые службы могут применить необоснованные доначисления.
Также лицам с двойным гражданством грозит более жесткая финансовая дисциплина: речь идет прежде всего об отчетности, проверках, возможных штрафах и доначислениях. Это также означает новые отчетности, потенциальные двойные обязательства и контроль со стороны государств.
Следует учитывать, что, хотя Украина и использует соглашения об избежании двойного налогообложения с более чем 70 странами, но чтобы воспользоваться ими, нужно собирать официальные справки и вести отчетность, что создает дополнительные трудности и проблемы.
Если вы владеете иностранными активами, вряд ли удастся избежать рисков и штрафов без консультаций со специалистами по налоговому праву соответствующих стран. Это, разумеется, порождает дополнительные расходы как денежных средств, так и времени и других ресурсов.
Читайте больше деталей в статье — Закон о множественном гражданстве в Украине: что меняется для людей, которые распоряжаются активами
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