Двойное гражданство: что изменится для тех, у кого есть денежные и материальные активы (каковы риски) — Finance.ua

Двойное гражданство: что изменится для тех, у кого есть денежные и материальные активы (каковы риски) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Двойное гражданство: что изменится для тех, у кого есть денежные и материальные активы (каковы риски)

Основное и революционное для Украины новшество закона о двойном гражданстве — вводится понятие «множественное гражданство (подданство)», которое подразумевает одновременную принадлежность лица к гражданству (подданству) двух или более государств.

Юристы и правозащитники указывают на ряд рисков, которые содержит в себе новый закон.

Это, в частности, политические риски: лица с множественным гражданством могут быть нелояльными, иметь конфликт интересов, особенно при занятии должностей в органах власти.

Также закон содержит много юридических брешей. Среди прочего не урегулировано, как будет осуществляться контроль за обязанностями таких граждан — например, военная служба, налогообложение, дипломатическая защита и т. д.

Существует и риск манипуляций — закон может быть использован во избежание ответственности или получения выгоды через другие паспорта.

Не следует забывать и о культурной ассимиляции — ослабление требований к интеграции иностранцев может повлиять на национальную идентичность.

Изменения для людей, владеющих денежными и материальными активами

и для людей, распоряжающихся денежными и материальными активами

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины предостерегает, что государство может потребовать проверки доходов и активов таких лиц — включая налоги, наличное имущество, денежные средства, налогообложение, аспекты военной службы, дипломатическую защиту и т. д.

Сам факт множественного гражданства может поставить человека в статус налогового резидента другой страны, даже без намерения человека. Это чревато риском двойного налогообложения, если физическое лицо становится налоговым резидентом другого государства: без соответствующего отчетного механизма Украина и иностранные налоговые службы могут применить необоснованные доначисления.

Также лицам с двойным гражданством грозит более жесткая финансовая дисциплина: речь идет прежде всего об отчетности, проверках, возможных штрафах и доначислениях. Это также означает новые отчетности, потенциальные двойные обязательства и контроль со стороны государств.

Следует учитывать, что, хотя Украина и использует соглашения об избежании двойного налогообложения с более чем 70 странами, но чтобы воспользоваться ими, нужно собирать официальные справки и вести отчетность, что создает дополнительные трудности и проблемы.

Если вы владеете иностранными активами, вряд ли удастся избежать рисков и штрафов без консультаций со специалистами по налоговому праву соответствующих стран. Это, разумеется, порождает дополнительные расходы как денежных средств, так и времени и других ресурсов.

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