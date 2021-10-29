0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Рада выделила 800 млн гривен на кислородные станции для COVID-больниц

Рада выделила 800 млн гривен на кислородные станции для COVID-больниц

Верховная Рада Украины увеличила расходы на закупку кислородных станций для COVID-больниц еще на 800 млн гривен.

Соответствующий законопроект № 5460 поддержали 336 нардепов.

Читайте также: 170 тыс. грн или 3 года тюрьмы: наказание за подделку COVID-сертификатов

Таким образом, нардепы внесли изменения в закон о бюджете-2021, которыми предусмотрено создание бюджетной программы «Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения» и «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций».

Согласно закону, 650 млн гривен пойдет на закупку оборудования и 150 млн гривен на проектирование и монтаж. Средства предлагают перераспределить из поступлений от импортного НДС.

Напомним, ранее сообщалось, что пациентам с COVID-19 требуется в три раза больше кислорода, чем во время прошлой волны коронавируса. В Киеве уже говорят об угрозе его нехватки, если темпы госпитализации будут расти.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.