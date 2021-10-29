Рада выделила 800 млн гривен на кислородные станции для COVID-больниц

Верховная Рада Украины увеличила расходы на закупку кислородных станций для COVID-больниц еще на 800 млн гривен.

Соответствующий законопроект № 5460 поддержали 336 нардепов.

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Таким образом, нардепы внесли изменения в закон о бюджете-2021, которыми предусмотрено создание бюджетной программы «Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения» и «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций».

Согласно закону, 650 млн гривен пойдет на закупку оборудования и 150 млн гривен на проектирование и монтаж. Средства предлагают перераспределить из поступлений от импортного НДС.

Напомним, ранее сообщалось, что пациентам с COVID-19 требуется в три раза больше кислорода, чем во время прошлой волны коронавируса. В Киеве уже говорят об угрозе его нехватки, если темпы госпитализации будут расти.