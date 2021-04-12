Рада приняла законы о льготной растаможке авто на еврономерах

Верховная Рада приняла законы «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом обложения которыми являются транспортные средства» (№ 4643-д) и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины» (№ 4644-д), которым устанавливается льготная ставка и новые правила для растаможки автомобилей на еврономерах.

Что предусматривают новые законы:

льготное растаможивание авто по новой формуле;

она будет действовать в течение 180 дней после того, как законы введут в действие (через месяц после обнародования);

для участников боевых действий, которые были на фронте не менее 90 дней, этот срок продлили до 270 дней.

По новой формуле стоимость авто не принимается во внимание, а для его легализации будет приниматься во внимание только возраст, объем и тип двигателя.

На какие авто распространяется льготный режим:

на транспортные средства, с года выпуска которых прошло более 5 лет и которые были ввезены в Украину до конца 2020 года. Машины должны быть только в личном пользовании;

действие закона не распространяется на авто, не соответствующие стандарту «Евро-2», и на машины, ввезенные после 31 декабря 2020 года;

также авто не должно происходить из «страны-агрессора» или временно оккупированной территории.

По замыслу авторов проектов, полная стоимость растаможки не должна превышать 1 000 евро.

Закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины», освобождает от штрафных санкций владельцев авто на еврономерах, которые были ввезены до конца 2020 года при условии единовременной уплаты 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и будет введен в действие через месяц со дня вступления в силу.

Документом также поручено Кабмину вынести на рассмотрение ВР законопроект о направлении в 2021 году поступлений от налога на добавленную стоимость и акцизного налога, уплаченных в соответствии с этим законом на мероприятия, направленные на вакцинацию от COVID-19.

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