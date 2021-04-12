Зеленский анонсировал законопроект об ограничении влияния олигархов

Президент Владимир Зеленский внес предложение в Совет национальной безопасности разработать новый законопроект об олигархах.

Об этотм сообщила пресс-служба Офиса президента со ссылкой на заседание СНБО от 15 апреля.

Подготовка документа также будет проходить в сотрудничестве с Антимонопольным комитетом и Офисом главы государства.

«Такого у нас в Украине не было. Считаю, что сегодня это один из приоритетов — разработать базовый законопроект о статусе олигарха в нашей стране: что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов», — отметил президент.

По его словам, власть поддерживает любой бизнес, в том числе и большой. Поэтому больше недопустимо позволять олигархам влиять на выборы, экономику, законы и парламент.

«Применяться санкции будут к 12 лицам — физическим и юридическим. И это тоже не финал. За эти 30 лет у нас — просто пласт контрабандистов. Такое ощущение, что это — как отдельная профессия. Но государство не делало такой государственный заказ», — добавил Зеленский.